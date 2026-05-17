CORRIDA RECREATIVA REUNIÓ A VECINOS DE PUERTO WILLIAMS EN JORNADA DEPORTIVA

Una treintena de personas participó este domingo en la corrida recreativa “Salud y Seguridad en Movimiento”, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena en Puerto Williams, actividad desarrollada en el marco del programa “Gobierno en Terreno”.

La jornada deportiva se realizó pese a las ventosas condiciones meteorológicas que marcaron la mañana en la capital provincial. Niños, jóvenes y adultos participaron en un recorrido de tres kilómetros por distintos sectores céntricos y costeros de la ciudad, tras una sesión de precalentamiento con zumba dirigida por Priscilla Garrido Guasch.

Desde la Delegación Presidencial Provincial señalaron que la iniciativa surgió tras compromisos adoptados junto a empresas privadas para impulsar actividades que promuevan hábitos saludables, el deporte y espacios seguros para la comunidad. El delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la convocatoria y destacó el apoyo de instituciones públicas y privadas en la organización del evento.

La actividad contó además con la colaboración de Carabineros de la IV Comisaría de Puerto Williams, personal del Hospital Comunitario Cristina Calderón y empresas privadas que apoyaron la jornada. Al finalizar la corrida, los participantes recibieron hidratación y se realizó una premiación por categorías.

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