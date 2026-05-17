ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS CELEBRÓ EL DÍA DEL ALUMNO CON JORNADA RECREATIVA Y ARTÍSTICA

Con una escuela completamente decorada y un ambiente de celebración, la comunidad educativa de la Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme conmemoró este 11 de mayo el Día del Alumno y la Alumna, desarrollando una jornada marcada por actividades recreativas, competencias y presentaciones artísticas.

Las actividades comenzaron desde temprano con una bienvenida especial para los estudiantes, quienes fueron recibidos por funcionarios del establecimiento con abrazos y presentes preparados especialmente para la ocasión.

Durante el primer bloque de la jornada, cada curso compartió un desayuno junto a compañeros, profesores, asistentes de la educación y apoderados. Las salas fueron decoradas con globos, letreros y distintas sorpresas, generando un espacio de convivencia y celebración para los estudiantes.

Posteriormente, en el gimnasio del establecimiento, se desarrollaron competencias recreativas organizadas en torno a dos grandes alianzas: Azul, integrada por los cursos A, y Roja, conformada por los cursos B. Los alumnos participaron en actividades como la lenteja musical, carrera de tres pies y dinámicas grupales, destacando el entusiasmo y apoyo entre los distintos cursos.

La jornada culminó con un espectáculo artístico preparado por funcionarios del establecimiento, quienes presentaron imitaciones y números musicales inspirados en reconocidos artistas internacionales como Lady Gaga, Michael Jackson, Bad Bunny y Karol G, además de coreografías de K-pop y otras presentaciones que sorprendieron a los estudiantes.

Desde la comunidad educativa agradecieron el compromiso de funcionarios y apoderados que colaboraron en la organización de la actividad, destacando que la celebración permitió entregar un momento especial e inolvidable para niños, niñas y jóvenes del establecimiento.

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