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9 de abril de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES INAUGURÓ SALA SENSORIAL PARA EL PROGRAMA PIE

​Se trata de un lugar que combina diferentes estímulos sensoriales para ayudar a las personas a interactuar con su entorno y mejorar su bienestar.

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Un espacio que fue sometido a una importante remodelación e implementación sirvió para dar forma a la nueva sala sensorial de la Escuela Manuel Bulnes, un espacio diseñado para estimular los sentidos y promover el bienestar emocional y cognitivo, especialmente de estudiantes con necesidades especiales.

 
Se trata de un lugar que combina diferentes estímulos sensoriales para ayudar a las personas a interactuar con su entorno y mejorar su bienestar. Su diseño busca proporcionar experiencias ricas en estímulos visuales, auditivos, y táctiles que permiten a los usuarios explorar y procesar sensaciones de manera segura y controlada.

 
La Escuela Manuel Bulnes mantenía esta iniciativa entre sus proyectos más anhelados, considerando la importante cantidad de estudiantes en el Programa de Integración Escolar y las capacidades que podrá desplegar su equipo de profesionales del área.

 
El coordinador del Programa de Integración Escolar del establecimiento, Marcos Rivas, explicó que la nueva sala “complementa todo lo que tiene que ver con las intervenciones que realizan los profesionales del programa. En este caso, todo lo que tiene que ver con alteraciones sensoriales, diagnósticos con el espectro autista, déficit atencional, con una intervención más integral”.

 
En tanto, la directora de la Escuela Manuel Bulnes, Vanessa Mansilla Wolf, indicó que este “es un proyecto que se anhelaba desde el año 2023 y que pudimos concretar en colaboración con el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, con la subdirección de Infraestructura y Mantenimiento que nos acompañó en todo este proceso, desde escoger la pintura, el diseño y la implementación de este nuevo espacio que es muy valorado por toda nuestra comunidad”.

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