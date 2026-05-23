ALERTAN SOBRE ESTAFA TELEFÓNICA QUE UTILIZA CÓDIGO DE DESVÍO DE LLAMADAS PARA FRAUDES BANCARIOS

Diversos bancos en Chile comenzaron a alertar sobre una nueva modalidad de fraude telefónico conocida como “vishing”, en la que delincuentes se hacen pasar por ejecutivos bancarios para convencer a las víctimas de activar desvíos de llamadas desde sus teléfonos móviles.

La técnica consiste en generar una sensación de urgencia mediante llamadas desde números desconocidos o anónimos. Durante la comunicación, los estafadores advierten sobre supuestos movimientos sospechosos o problemas de seguridad en cuentas bancarias y luego solicitan marcar códigos en el celular bajo el argumento de “proteger” la cuenta.

El CEO de Resility y especialista en ciberseguridad, Patricio Campos, explicó que el verdadero objetivo es activar un desvío de llamadas hacia teléfonos controlados por los delincuentes. Según detalló, el comando utilizado corresponde a funciones reales del sistema GSM y permite redirigir las llamadas de verificación bancaria hacia otros dispositivos.

El experto advirtió que, una vez activado el desvío, los delincuentes pueden recibir llamadas de confirmación de transacciones o procesos de autenticación, facilitando el acceso a cuentas bancarias si previamente obtuvieron datos de la víctima.

Además, Campos señaló que actualmente este tipo de fraudes utiliza herramientas de inteligencia artificial para generar comunicaciones más creíbles y personalizadas. En ese contexto, reiteró que ninguna entidad bancaria solicita marcar códigos, entregar claves o confirmar información sensible mediante llamadas entrantes.



Fuente: Mala Espina Check

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