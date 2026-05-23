23 de mayo de 2026
ALERTAN SOBRE ESTAFA TELEFÓNICA QUE UTILIZA CÓDIGO DE DESVÍO DE LLAMADAS PARA FRAUDES BANCARIOS
Especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre una modalidad de “vishing” que busca redirigir llamadas telefónicas para acceder a verificaciones bancarias y cometer fraudes.
Diversos bancos en Chile comenzaron a alertar sobre una nueva modalidad de fraude telefónico conocida como “vishing”, en la que delincuentes se hacen pasar por ejecutivos bancarios para convencer a las víctimas de activar desvíos de llamadas desde sus teléfonos móviles.
La técnica consiste en generar una sensación de urgencia mediante llamadas desde números desconocidos o anónimos. Durante la comunicación, los estafadores advierten sobre supuestos movimientos sospechosos o problemas de seguridad en cuentas bancarias y luego solicitan marcar códigos en el celular bajo el argumento de “proteger” la cuenta.
El CEO de Resility y especialista en ciberseguridad, Patricio Campos, explicó que el verdadero objetivo es activar un desvío de llamadas hacia teléfonos controlados por los delincuentes. Según detalló, el comando utilizado corresponde a funciones reales del sistema GSM y permite redirigir las llamadas de verificación bancaria hacia otros dispositivos.
El experto advirtió que, una vez activado el desvío, los delincuentes pueden recibir llamadas de confirmación de transacciones o procesos de autenticación, facilitando el acceso a cuentas bancarias si previamente obtuvieron datos de la víctima.
Además, Campos señaló que actualmente este tipo de fraudes utiliza herramientas de inteligencia artificial para generar comunicaciones más creíbles y personalizadas. En ese contexto, reiteró que ninguna entidad bancaria solicita marcar códigos, entregar claves o confirmar información sensible mediante llamadas entrantes.
Fuente: Mala Espina Check
Los ejemplares serán distribuidos a través del Centro de Información Turística y buscan incentivar visitas a distintos atractivos de la ciudad y apoyar la actividad económica local.
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