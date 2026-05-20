BLUMAR MAGALLANES RECIBIÓ VISITA DE AUTORIDADES ENFOCADA EN EMPLEO Y PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA SALMONICULTURA

​La Planta Blumar Magallanes recibió la visita de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, junto a la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, en una jornada enfocada en conocer el rol de las mujeres en la industria salmonicultora y generar un espacio de conversación con trabajadoras de la compañía.



Durante la actividad, las autoridades recorrieron las instalaciones de la planta y sostuvieron un conversatorio con colaboradoras de distintas áreas, incluyendo procesos y farming, quienes compartieron sus experiencias laborales, desafíos y oportunidades de desarrollo dentro de la industria.



“Para Blumar es muy valioso poder generar estos espacios de conversación junto a nuestras trabajadoras y autoridades, porque permiten visibilizar el aporte que realiza la salmonicultura al empleo femenino y al desarrollo regional. Hoy, muchas mujeres cumplen un rol fundamental en distintas áreas de nuestra operación y como compañía estamos comprometidos con seguir avanzando en equidad de género y desarrollo profesional”, señaló el gerente regional de Magallanes, Pablo Solís.



Actualmente, la operación de Blumar en Magallanes representa el 22,8% de la dotación total de la compañía y considera presencia tanto en planta de procesos como en centros de cultivo. En particular, la Planta Blumar Magallanes cuenta con 589 trabajadores y trabajadoras, de los cuales el 40% corresponde a mujeres, reflejando la relevancia que tiene la salmonicultura para el empleo femenino en el sur austral y especialmente en regiones como Magallanes, Los Lagos y Biobío.



La subsecretaria de Estado, Daniela Castro, mencionó que “estamos muy contentos de haber recibido esta invitación de la empresa Blumar para conocer de primera fuente cómo se elabora el salmón en esta región y además la importancia que tiene para la autonomía económica de las mujeres y cómo las industrias colaboran para aquello”.



Por su parte, la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, valoró el espacio de diálogo, señalando que “esta visita fue muy productiva, estuvimos con la subsecretaria escuchando de primera fuente a distintas mujeres que se desempeñan en esta planta. Además, destacó el rol estratégico de la salmonicultura para la región y el país. “Tenemos que seguir potenciando esta industria y también tratar de ver las necesidades y cómo podemos apalancar desde el Gobierno, con las políticas públicas, a todas las mujeres que se desempeñan en esta industria”, agregó.



La compañía cuenta con una Política de Equidad de Género y mantiene compromisos asociados a los Women’s Empowerment Principles (WEP) de ONU Mujeres y Pacto Global, impulsando acciones orientadas a promover ambientes laborales respetuosos, desarrollo profesional y mayor participación femenina en sus operaciones.





