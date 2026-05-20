CORPORACIÓN SOFOFA IMPULSA LA VANGUARDIA ENERGÉTICA EN CHILE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

En una nueva edición del programa de radio y televisión "#AquíHidrógenoVerde" de Polar Comunicaciones, conducido por Christopher Césped, se destacó el rol crucial de la educación técnica profesional (TP) como pilar habilitante para el futuro energético de Chile. La conversación contó con la participación de Carolina Domínguez, representante de la Corporación SOFOFA, quien detalló los esfuerzos asociativos para vincular tempranamente a los jóvenes con la industria del hidrógeno verde y la eficiencia energética.

Durante el encuentro, Domínguez abordó el reto cultural que enfrenta Chile respecto a la valoración de la educación técnica intermedia. "Hemos encontrado en el sector energético, y particularmente en el hidrógeno verde, una posibilidad real para que la sociedad valide el aporte de la educación técnica", señaló. A través de un modelo inspirado en el sistema alemán, la Corporación busca potenciar trayectorias formativas-laborales exitosas en jóvenes provenientes de contextos vulnerables [ 04:11 ].

La ventana de preparación tecnológica e industrial

Frente al dinamismo de los mercados globales, la ejecutiva enfatizó la necesidad de ver el escenario actual como una ventana estratégica de tiempo para el desarrollo de capacidades. El programa no solo apunta a insertar capital humano en proyectos futuros, sino a instalar en los alumnos un razonamiento técnico innovador enfocado en la descarbonización, la inteligencia artificial y el software aplicado a procesos productivos [ 07:50 , 17:22 ].

Este enfoque ya cuenta con hitos prácticos sustantivos, tales como la realización de la primera práctica profesional en celdas de hidrógeno desarrollada en centros industriales del país, logrando transformar la visión de estudiantes secundarios hacia carreras de ingeniería [ 08:35 ].

Innovación y descentralización con el H2 Grand Prix

Uno de los pilares del modelo es el H2 Grand Prix, una competencia nacional de autos a escala propulsados por hidrógeno verde, donde los participantes gestionan de forma crítica la eficiencia energética a partir de recursos acotados de hidrógeno [ 08:59 ]. El proyecto ha llevado el talento chileno a escenarios internacionales en Suiza y, recientemente, a la Semana del Hidrógeno Verde y la Energía en Osaka, Japón, donde un estudiante de Puerto Natales representó a la juventud técnica latinoamericana [ 09:42 ].

La iniciativa avanza decididamente hacia la descentralización. Recientemente, se inauguró la temporada competitiva en la localidad rural de Yerbas Buenas (Región del Maule) con el respaldo de su main sponsor Colbún. El evento no solo congregó a delegaciones de 12 liceos técnicos en jornadas de aprendizaje colaborativo, sino que permitió a los alumnos conectar la teoría con operaciones reales en terreno, como la planta hidroeléctrica Machicura [ 10:52 ].

Rompiendo brechas de género en áreas STEM

Otro eje fundamental de la gestión de la Corporación SOFOFA es derribar las barreras culturales en especialidades industriales históricamente masculinizadas. Mientras que el promedio nacional de participación femenina en estas áreas ronda apenas el 8%, el programa H2 Grand Prix ha logrado incorporar un 30% de niñas en sus escuadras mixtas e incluso promover equipos integrales de mujeres en competencias del ámbito STEM, trabajando con el respaldo y mentoría de la Asociación de Mujeres en Energía [ 12:06 , 13:09 ].

Un llamado a la industria de Magallanes

Hacia el cierre de la entrevista, Carolina Domínguez extendió una invitación abierta a los sectores empresariales del país, y en particular a la Región de Magallanes —referente nacional en el desarrollo de esta industria—, para apadrinar a más liceos locales mediante mecanismos de donación y apertura de plantas (emulando los esfuerzos colaborativos ya realizados con empresas como ENAP y HIF) [ 15:36 , 16:42 ].

La competencia nacional final de esta temporada de High Evolution (H2 Grand Prix) está programada para llevarse a cabo los días 1 y 3 de septiembre [ 18:20 ].

Para mayor información y vinculación con proyectos educativos de la corporación, los interesados pueden contactarse a través de los canales institucionales de Sofofa Formación Técnico Profesional en redes sociales y LinkedIn [ 15:54 ].





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