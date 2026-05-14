MAGALLANES ES LA PRIMERA REGIÓN DEL PAÍS EN RECIBIRLOS: SEREMI DE ENERGÍA ENTREGA ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES DE PUNTA ARENAS

Con la entrega de dos electrolizadores a escala para uso educativo, uno al Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y otro al Liceo Industrial Armando Quezada, (ambos de Punta Arenas), el Ministerio de Energía materializó para la región de Magallanes el compromiso número 65 del Plan de Acción 2023-2030 de su línea de acción sobre "Fortalecimiento y Desarrollo de Capital Humano".

Este eje rector contiene, además, otros hitos que lo complementan; entre ellos, —algunos ya ejecutados con éxito— como la gira tecnológica para formadores de educación media técnico profesional perteneciente a la línea de acción 64 "Implementación del programa 'Formación para formadores' (Train the trainers)".

Gracias a esta iniciativa cinco profesores de enseñanza media técnico-profesional de Magallanes viajaron a Francia a formarse para formar a sus estudiantes en materia de producción del hidrógeno verde, sus derivados y la tecnología asociada a esta industria, entre otros nuevos conocimientos que adquirieron.

REFORZANDO EL DESPLIEGUE DEL H2V

Tras la entrega del equipamiento donde participaron directores, docentes, estudiantes de los establecimientos educacionales beneficiados e investigadores del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE de la Universidad de Magallanes), el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, resaltó el hito, "pues viene a reforzar otros aspectos —igualmente importantes— que conlleva el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados", dijo.

"Primero que todo, quiero decir que esta actividad de entrega de equipos, como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, nos alegra mucho; especialmente por lo que significa para los estudiantes, sus profesores y la comunidad educativa en general", sostuvo el Seremi Pinto.

"Estamos continuando con la política nacional de hidrógeno verde en otras áreas tan importantes como lo es la de la infraestructura; y es nada más ni nada menos que la educación y el robustecimiento del talentoso capital humano magallánico; los dos indispensables si buscamos un despliegue exitoso de la industria del hidrógeno verde y sus derivados", planteó la autoridad regional de Energía.

Pinto agregó que estos pasos "son señales de que el hidrógeno verde se sigue abriendo paso en este importante sector productivo de la economía nacional y, con ello, proyectando un rol decisivo en la creación de empleo, en el incremento de las inversiones y en la transición energética del país y posiblemente también del mundo".

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

Por su parte, uno de los beneficiados con la entrega del equipamiento es Bryan Caballero (15), estudiante de segundo año de enseñanza media del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, quien contó cuán orgulloso se sentía con todo lo que están logrando.

"Me gusta mucho Magallanes por la tranquilidad que hay y porque creo que es una región donde más ciencia uno puede encontrar", señaló.

Caballero participa además junto a otros jóvenes en el proyecto de la ONG Nobeles Australes "Lord Antartic", consistente en dotar de celdas de combustible a un prototipo a escala de un buque que emplea hidrógeno verde como fuente de energía, por lo que el electrolizador que a su establecimiento se le entregó recientemente es una herramienta educativa muy significativa.

"Me siento muy afortunado de ser parte de estas iniciativas (Nobeles Australes y electrolizadores escolares) y esto me genera mucho interés ya que aprendo cosas nuevas cada día, conozco personas y no es muy común que estudiantes como nosotros seamos recibidos por una autoridad como el Seremi de Energía", detalló

El estudiante añadió respecto a los electrolizadores que le gusta mucho formar parte de todo esto, "porque esto es el futuro; es lo que nos espera. También creo que somos una fuente de inspiración para otros jóvenes y profesionalmente este aprendizaje me ayudará a encontrar mejores oportunidades en mi vida laboral. Por todas estas razones me siento muy agradecido".

RÉPLICA EN REGIONES

En las próximas semanas y de acuerdo con las coordinaciones con las universidades públicas encargadas del manejo e instalación, la región de Antofagasta y luego la del Biobío recibirán los equipos electrolizadores que se dispondrán en los respectivos liceos industriales favorecidos según el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023 — 2030.