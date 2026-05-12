CONSEJO REGIONAL APRUEBA AJUSTE ADMINISTRATIVO PARA AVANZAR EN MUELLE MULTIPROPÓSITO DE PUERTO WILLIAMS

La sesión de esta tarde de lunes 11 de mayo, tomó lugar en la comuna de Laguna Blanca, instancia en la que el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad la modificación vinculada al proyecto “Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams”.



La medida aprobada, permitirá regularizar administrativamente los montos asociados a la iniciativa, cuyo valor actualizado alcanza los M$37.998.499, sin significar nuevos recursos para el proyecto, considerado una de las obras de conectividad más importantes para la provincia Antártica.



Tras la votación, el Consejero José Luis Paredes pronunció el respaldo transversal entregado por el Consejo, señalando que permitirá continuar avanzando en las siguientes etapas de una infraestructura que calificó como clave para el desarrollo marítimo de Puerto Williams y de la provincia en general.



En tanto, el Consejero Víctor Pérez manifestó su satisfacción por el avance de las obras, relevando el impacto que tendrá el futuro muelle multipropósito en materia económica y turística. El consejero destacó además las posibilidades que abrirá la infraestructura para la llegada simultánea de cruceros de mayor eslora y futuras operaciones marítimas ligadas al transporte y la actividad productiva.



Trabajo desarrollado en la comuna



Previo al pleno, el trabajo realizado durante la mañana, los consejeros recorrieron los proyectos financiados mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) en Villa Tehuelches, con el objetivo de conocer en terreno el estado de avance de las iniciativas impulsadas por la Municipalidad de Laguna Blanca.



En su paso, visitaron la Sala de Ensayo de Artes Escénicas, proyecto que se encuentra ya finalizado y actualmente en funcionamiento, además de la reposición del futuro Salón de Eventos Municipal, obra que continúa en ejecución y que busca transformarse en un nuevo espacio para el desarrollo de actividades sociales, deportivas y culturales de la comuna.

El Consejero Arturo Díaz valoró especialmente el avance de ambos proyectos, destacando el impacto que tendrá la sala artística para niños y jóvenes de la Villa. Por su parte, Rodolfo Cárdenas relevó el rol de los proyectos FRIL como herramientas de inversión local que permiten fortalecer espacios comunitarios en comunas apartadas de la región.



A ello se sumó el Consejero Juan Morano, quien destacó la calidad de las obras ejecutadas directamente por la Municipalidad, además resaltó la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el beneficio práctico que traerán las nuevas instalaciones para la comunidad.

