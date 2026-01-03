Punta Arenas,
3 de enero de 2026

PUNTA ARENAS RECIBE POR PRIMERA EN MUELLE PRAT UN CRUCERO DE 285 METROS DE ESLORA

Este 3 de enero. ​

20260103_095959

La nueva infraestructura eleva el estándar de atención en Magallanes, permitiendo que cruceros de hasta 300 metros de eslora puedan atracar en lugar de operar a la gira, superando el límite anterior de 258 metros.

Este 3 de enero se realiza un hito histórico para la Región de Magallanes y el turismo de cruceros en Chile: por primera vez, un crucero de gran escala realizará una maniobra de atraque directo a muelle en el Muelle Arturo Prat de Punta Arenas, luego de la finalización de la Etapa II del proyecto de mejoramiento y ampliación de la capacidad de atraque del puerto.

La nave que realizará la operación será el crucero Oosterdam, de la naviera Holland America Line. La recalada se enmarca en un proceso de validación operativa de la nueva infraestructura portuaria, por lo que esta maniobra constituye la primera prueba en operación real de la capacidad del puerto para atender naves de este tamaño en el frente sur del Muelle Prat.

Hasta ahora, los cruceros de entre 258 y 300 metros debían operar “a la gira” en el Estrecho de Magallanes, desembarcando pasajeros mediante embarcaciones menores (tenders). Esto estaba condicionado al clima, limitaba el desembarque efectivo —especialmente de pasajeros adultos mayores— y reducía el impacto económico en la región.

Con la Etapa II del proyecto, que incorpora un nuevo Dolphin de amarre, un nuevo poste de amarre y nuevas defensas y bitas de 100 toneladas, la capacidad de eslora máxima del frente sur pasó de 258 a 300 metros, permitiendo el atraque directo de cruceros de gran escala. La maniobra del 3 de enero tiene precisamente por objetivo validar operativamente esta nueva capacidad.

El crucero llegará con cerca de 1.900 pasajeros y más de 760 tripulantes, quienes desarrollarán actividades turísticas en la ciudad y la región, dinamizando comercio, transporte, gastronomía, operadores turísticos y empleo local. Punta Arenas es actualmente el principal puerto de cruceros de Chile, concentrando la mayor parte de las recaladas del país, y esta ampliación fortalece su posición estratégica como puerta de entrada a la Antártica.

Este avance marca un salto estructural en la capacidad portuaria regional y que el proceso de validación operativa es un paso indispensable para confirmar en operación real el desempeño de la infraestructura recientemente construida.

•        Nave: Oosterdam — Holland America Line Eslora: 285 m

Pasajeros estimados: ≈ 1.900 Tripulantes estimados: ≈ 760


PUNTA ARENAS RECIBE POR PRIMERA EN MUELLE PRAT UN CRUCERO DE 285 METROS DE ESLORA

