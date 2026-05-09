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9 de mayo de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ ANTE DEPORTES CONCEPCIÓN EN SU ÚLTIMA LOCALÍA DEL SEMESTRE

​El conjunto magallánico perdió por 5-4 en el Gimnasio Fiscal, en duelo válido por la octava fecha del Campeonato de Primera.

Punta Arenas Futsal

Punta Arenas Futsal no pudo cerrar con triunfo su última presentación como local durante el semestre y cayó por 5-4 frente a Deportes Concepción en el Gimnasio Fiscal. El compromiso correspondió a la fecha 8 del Campeonato de Primera.

El encuentro se disputó con intensidad y mantuvo el marcador ajustado durante gran parte del partido. El cuadro magallánico buscó igualar el compromiso en los minutos finales, pero la visita logró sostener la ventaja mínima.

Con este resultado, Punta Arenas Futsal finaliza su participación como anfitrión en la primera parte del torneo, a la espera de los próximos desafíos fuera de casa en la competencia nacional.


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