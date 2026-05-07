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7 de mayo de 2026

LUCHADOR MEXICANO DICTARÁ CHARLA A ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS Y COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS

Paul Lara, conocido en el ring como Rasputin, visitará casa de estudios para hablar sobre lucha libre y superación personal en el deporte.

KRENN LUCHA LIBRE Y RASPUTIN-PAUL LARA

​Los próximos 11 y 12 de mayo, el luchador profesional mexicano Paul Lara ofrecerá dos charlas en la sede de Santo Tomás Punta Arenas, dirigidas a los estudiantes de las jornadas diurna y vespertina, y abiertas también a toda la comunidad magallánica que desee participar.

 
La iniciativa nació de Carolina Cataldo Méndez, estudiante de primer año de la carrera de Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos, quien practica lucha libre en el Club Krenn Lucha Libre. La propuesta fue acogida por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), que organizó dos jornadas considerando la alta asistencia de alumnos en ambos turnos.

 
"Desde que ingresé a Santo Tomás, lo vi como una oportunidad para crecer tanto en lo profesional como en el área en que me desarrollo, que es la lucha libre en Magallanes. Tomé la iniciativa de conversar con la DAE para traer la presencia de un luchador mexicano y difundir el conocimiento de la lucha libre entre otras personas de la ciudad, especialmente los estudiantes de Santo Tomás", señaló Carolina.

 
La coordinadora de la DAE, Ninoska Quiñones, recibió la propuesta con entusiasmo y el proceso de organización se concretó rápidamente, dando forma a dos instancias para la comunidad tomasina."Estoy muy feliz de que hayan acogido esta iniciativa y de que se les dé la oportunidad a los estudiantes de Santo Tomás de dar a conocer sus talentos fuera del aula. Creo que es una instancia muy necesaria para nuestra formación personal", expresó la alumna.

 
La visita de Rasputin a Punta Arenas es la segunda en la región, aunque en esta ocasión cuenta con más tiempo para compartir su experiencia. Su carrera tiene proyección internacional: recientemente estuvo en Bolivia y el próximo mes viajará a Roma. "La charla será muy dinámica. Rasputin hablará desde su perspectiva sobre cómo llegó a ser luchador en México y cómo ha sido su carrera a nivel internacional. La idea es que también haya espacio para que la gente comparta sus historias y que ojalá esta instancia marque a quienes quieran ser parte de este mundo", comentó.

 
La estudiante también aprovechó de hacer una invitación a la comunidad: "La lucha libre sigue siendo poco convencional, e incluso hay quienes se burlan de ella creyendo que no es real. Los invitamos a conocer el camino de un luchador de otra parte del mundo. En Chile también hay luchadores y luchadoras, y si quieren involucrarse o conocer a personas que están en este mundo, que se acerquen y sean parte de nuestras charlas".

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