AVANCES Y DESAFÍOS DEL DEPORTE ESCOLAR EN MAGALLANES CON FOCO EN INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

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El desarrollo del deporte escolar en la región de Magallanes fue el eje central de una nueva edición de Polar en el deporte, emitido por Polar Comunicaciones, donde se abordaron avances, desafíos y proyecciones en materia de actividad física en establecimientos educacionales. En la conversación participaron Enrique Esparza, representante del SLEP Magallanes, y Karina Meneses, seremi de Educación, quienes coincidieron en la relevancia de fortalecer la inclusión y el acceso equitativo a estas prácticas.

Durante Polar en el deporte, se destacó el trabajo que se ha realizado en la capacitación de docentes de educación física para abordar contextos diversos dentro del aula, especialmente en estudiantes con necesidades educativas especiales. En ese sentido, se relevó la importancia de generar herramientas que permitan a los profesores enfrentar de mejor manera los desafíos asociados a la inclusión, promoviendo espacios seguros y adaptados para todos los estudiantes.

Otro de los puntos abordados en el programa fue la necesidad de reforzar el rol de la actividad física más allá de la competencia deportiva, entendiendo su impacto en el desarrollo integral de niños y niñas. Desde el ámbito ministerial, se enfatizó que la promoción de hábitos saludables desde la etapa escolar es clave, especialmente frente a problemáticas como el sedentarismo y sus consecuencias en la salud física y mental.

Asimismo, en Polar en el deporte se valoró la articulación entre establecimientos educacionales de distintos contextos, destacando la existencia de redes colaborativas de docentes que comparten experiencias y organizan actividades conjuntas. Según lo planteado por los invitados, este tipo de iniciativas fortalece la comunidad educativa y amplía las oportunidades de participación para estudiantes de toda la región de Magallanes.

Finalmente, se hizo un llamado a las comunidades educativas y a las familias a involucrarse activamente en la promoción de la actividad física, entendiendo que su desarrollo depende no solo de políticas públicas, sino también del compromiso de directivos, docentes y apoderados. Desde Polar Comunicaciones, el espacio reafirmó su rol como plataforma para visibilizar temas relevantes para el desarrollo de la región.















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