ESTUDIANTES DE VILLA TEHUELCHES REFORESTAN ZONA AFECTADA POR INCENDIOS EN TORRES DEL PAINE

​En una significativa experiencia de aprendizaje en terreno, estudiantes de 7° y 8° básico de la Escuela Rural Diego Portales de Villa Tehuelches, comuna de Laguna Blanca, participaron el pasado 14 de abril en una jornada de reforestación en el Parque Nacional Torres del Paine.



La actividad comenzó durante las primeras horas del día con el traslado de la delegación hasta Puerto Natales, para luego ingresar al parque y desarrollar un recorrido guiado por distintos sectores del lugar. Durante el trayecto, los estudiantes pudieron observar el ecosistema y reflexionar sobre la importancia de la prevención de incendios forestales en áreas silvestres protegidas.



Posteriormente, en la zona de trabajo, los alumnos participaron activamente en la plantación de 150 árboles nativos en un sector de bosque afectado por incendios, aportando de manera concreta a la recuperación del entorno natural.



La jornada contó con el apoyo de personal de Hotel Las Torres Patagonia, además de guardaparques y equipos especializados, quienes entregaron materiales, acompañamiento y orientación técnica sobre reforestación y cuidado del medioambiente.



Desde la comunidad educativa destacaron el valor formativo de esta experiencia, señalando que este tipo de iniciativas fortalece el aprendizaje en contexto, el trabajo colaborativo y el compromiso de los estudiantes con la protección del patrimonio natural de la región.



La actividad se transformó así en una instancia significativa para la formación integral de los y las estudiantes, quienes vivieron una experiencia directa de cuidado ambiental en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Magallanes.

