SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ A LA SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD LA REAPERTURA URGENTE DE LA ESCUELA RURAL DE VILLA DOROTEA

El senador Karim Bianchi Retamales, presentó este martes un oficio formal ante el Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, en el que solicitó con carácter de urgente la autorización sanitaria que permita reabrir la Escuela Fronteriza Dorotea, en la comuna de Puerto Natales, establecimiento que acumula más de cuatro días con sus puertas cerradas.



La suspensión de clases fue dispuesta por la autoridad sanitaria luego de que se detectaran fecas de roedores en la bodega del programa de alimentación escolar de JUNAEB. Conforme a la normativa vigente, correspondía a esa institución adoptar las medidas de remediación, por tratarse de un área bajo su responsabilidad.



El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes informó que cumplió íntegramente con todas las exigencias impuestas: se ejecutó la sanitización a cargo de la empresa mandatada por JUNAEB y, adicionalmente, una empresa de control de plagas contratada por el propio SLEP realizó una revisión del recinto. Ambos certificados fueron enviados a la Seremi de Salud solicitando el levantamiento de la medida que prohíbe funcionar al establecimiento.



Sin embargo, explicó el Parlamentario, pese a la presentación de los antecedentes, la autoridad sanitaria requirió documentación adicional, la cual fue remitida por el SLEP durante la jornada de este martes, a la fecha el establecimiento continúa sin poder operar, situación que Bianchi calificó como inaceptable dada la realidad de la comunidad afectada.

En el oficio enviado al Seremi Barrientos Andrade, el senador Bianchi subrayó que la prolongación del cierre genera un impacto directo en el derecho a la educación de las niñas y niños de Dorotea, quienes, por encontrarse en una zona rural fronteriza, no disponen de alternativas de traslado ni acceso a otros recintos educativos. "Cada día adicional representa un perjuicio irreparable para el normal desarrollo del año escolar", remarcó el parlamentario.



El senador Karim Bianchi instó a la autoridad Sanitaria a actuar con la máxima celeridad, considerando que el problema se encontraría debidamente subsanado y que toda la documentación exigida ha sido presentada. La gestión del legislador busca garantizar que la burocracia no se transforme en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación de la comunidad de Dorotea.

