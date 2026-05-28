Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de mayo de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ A LA SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD LA REAPERTURA URGENTE DE LA ESCUELA RURAL DE VILLA DOROTEA

La suspensión de clases fue dispuesta por la autoridad sanitaria luego de que se detectaran fecas de roedores en la bodega del programa de alimentación escolar de JUNAEB.

kareembianchi

El senador Karim Bianchi Retamales, presentó este martes un oficio formal ante el Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, en el que solicitó con carácter de urgente la autorización sanitaria que permita reabrir la Escuela Fronteriza Dorotea, en la comuna de Puerto Natales, establecimiento que acumula más de cuatro días con sus puertas cerradas.

 
La suspensión de clases fue dispuesta por la autoridad sanitaria luego de que se detectaran fecas de roedores en la bodega del programa de alimentación escolar de JUNAEB. Conforme a la normativa vigente, correspondía a esa institución adoptar las medidas de remediación, por tratarse de un área bajo su responsabilidad.

 
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes informó que cumplió íntegramente con todas las exigencias impuestas: se ejecutó la sanitización a cargo de la empresa mandatada por JUNAEB y, adicionalmente, una empresa de control de plagas contratada por el propio SLEP realizó una revisión del recinto. Ambos certificados fueron enviados a la Seremi de Salud solicitando el levantamiento de la medida que prohíbe funcionar al establecimiento.

 
Sin embargo, explicó el Parlamentario, pese a la presentación de los antecedentes, la autoridad sanitaria requirió documentación adicional, la cual fue remitida por el SLEP durante la jornada de este martes, a la fecha el establecimiento continúa sin poder operar, situación que Bianchi calificó como inaceptable dada la realidad de la comunidad afectada.
En el oficio enviado al Seremi Barrientos Andrade, el senador Bianchi subrayó que la prolongación del cierre genera un impacto directo en el derecho a la educación de las niñas y niños de Dorotea, quienes, por encontrarse en una zona rural fronteriza, no disponen de alternativas de traslado ni acceso a otros recintos educativos. "Cada día adicional representa un perjuicio irreparable para el normal desarrollo del año escolar", remarcó el parlamentario.

 
El senador Karim Bianchi instó a la autoridad Sanitaria a actuar con la máxima celeridad, considerando que el problema se encontraría debidamente subsanado y que toda la documentación exigida ha sido presentada. La gestión del legislador busca garantizar que la burocracia no se transforme en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación de la comunidad de Dorotea.

REUNIÓN CON DELEGADO MONCADA

SECTOR JUSTICIA APUNTA A MEJORAR COBERTURA DEL SML EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINISTRO DE DEFENSA FERNANDO BARROS “EL ESTRECHO DE MAGALLANES DESDE SU PRINCIPIO HASTA SU FIN ES CHILENO”

Leer Más

Buenos días región.

Buenos días región.

ministrodefensa
nuestrospodcast
Equipo

NUEVA RONDA NEUROORTOPÉDICA MULTIDISCIPLINARIA BENEFICIA A 30 PACIENTES DE MAGALLANES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
kareembianchi

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ A LA SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD LA REAPERTURA URGENTE DE LA ESCUELA RURAL DE VILLA DOROTEA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Equipo

NUEVA RONDA NEUROORTOPÉDICA MULTIDISCIPLINARIA BENEFICIA A 30 PACIENTES DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
sangregorioinvierno2026

MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO DIO INICIO AL PLAN DE INVIERNO 2026 CON OPERATIVO PREVENTIVO EN RUTAS Y COMPLEJO FRONTERIZO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250