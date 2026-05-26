DELEGADO DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA RODOLFO MONCADA DETALLA PLAN DE CONECTIVIDAD VIAL, REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD Y AVANCE EN OBRAS CLAVE PARA PUERTO WILLIAMS

En una reciente entrevista en el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, realizó un completo balance sobre los avances en infraestructura, los operativos de conectividad y la estrategia de seguridad pública que se consolidan en la zona más austral del país bajo la administración del presidente José Antonio Kast.

Moncada dio por cerrado el proceso de instalación de los equipos y destacó la intensa agenda de articulación que mantiene la delegación con ministerios y servicios públicos para potenciar el territorio de cara a los desafíos invernales y de largo plazo.

La revolución de la conectividad: Camino Vicuña-Yendegaia y Navarino

Uno de los ejes centrales de la gestión es la proyección logística ante el futuro término de las obras viales estructurales de la isla. "Hoy no solo pensamos en terminar el camino Vicuña-Yendegaia, sino en cómo nos preparamos para cuando esté listo: qué instalaciones se van a construir en Yendegaia propiamente tal y qué mejoras requiere Puerto Navarino para recibir un flujo vehicular importante", explicó el delegado.

La autoridad adelantó que la apertura de esta ruta generará una transformación profunda al conectar de forma terrestre a un mercado potencial de más de 150 mil personas provenientes de Punta Arenas y Puerto Natales. "Los costos para visitar Williams serán mucho más asequibles para las familias. Eso significa que la ciudad debe prepararse con mayor infraestructura y servicios, un rol micro que le compete directamente al municipio y a los actores locales", enfatizó. Paralelamente, destacó las inversiones proyectadas en la ruta entre Navarino y Santa Rosa, así como el trazado entre Caleta Eugenia y Puerto Toro.

Despliegue de servicios y la limitante de la vivienda

A través del programa Gobierno en Terreno, la delegación ha coordinado masivos operativos de vacunación y fiscalización en sectores productivos como pesqueras y constructoras, además de facilitar la atención de servicios críticos como Bienes Nacionales y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En este contexto, Moncada anunció que el seremi de Transportes visitará la provincia para sostener una jornada abierta con la comunidad con el fin de abordar de forma directa las inquietudes sobre el subsidio al transporte marítimo. No obstante, la autoridad provincial reconoció una gran limitante para el asentamiento definitivo de más oficinas públicas en la zona: "Nos topamos con la compleja realidad de la habitabilidad; hoy cuesta mucho encontrar un arriendo en Puerto Williams y los servicios deben evaluar construir viviendas para sus funcionarios, lo que encarece los proyectos".

Seguridad proactiva y el rol de fiscalización en la frontera

En materia de seguridad pública, el delegado celebró la duplicación de la dotación de la Policía de Investigaciones (PDI) en Puerto Williams y el llamado a licitación vigente para la remodelación del inmueble que albergará su futuro cuartel independiente. Con esto, llegan al territorio especialistas en materias de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y control de drogas.

Moncada subrayó que se está trabajando bajo un modelo proactivo para frenar el ingreso de sustancias ilícitas en coordinación con Carabineros, la PDI y la Armada. Mencionó como ejemplo el reciente control realizado por la Policía Marítima con apoyo de equipos caninos en el ferry local, manifestando su intención de que este tipo de fiscalizaciones de equipaje se repliquen de manera sistemática todos los fines de semana.

Desarrollo científico, operaciones aéreas y salud local

Durante el espacio, se relevaron hitos clave para el posicionamiento internacional de la provincia, tales como la realización de la Cuarta Conferencia CHIC, la cual congrega a especialistas en cambio climático y genera una importante reactivación económica en la planta hotelera y gastronómica local durante la baja temporada. En el plano de infraestructura aérea, se destacó la conformación del primer Comité Local de Seguridad de la Aviación Civil en el Aeródromo Guardiamarina Zañartu, una instancia crítica dado que dicho terminal —pese a su pequeña escala administrativa— opera con los flujos y exigencias de un aeropuerto internacional debido al alto tráfico turístico y científico.

Finalmente, Moncada valoró positivamente el impacto del Centro de Rehabilitación en Puerto Williams. Aunque su infraestructura física sigue en construcción, sus profesionales ya se instalaron en el territorio en marzo, superando a la fecha las 60 atenciones presenciales y proyectando un alcance de 177 usuarios. "Esto significa un alivio económico e inmenso para 177 familias que ya no tendrán que viajar a Punta Arenas ni depender exclusivamente de terapias telemáticas", concluyó el delegado, quien viajará a Santiago para participar de la reunión nacional de delegados presidenciales.





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