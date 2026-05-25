SEREMI DE SALUD SE REÚNE CON AGRUPACIONES DE AUTISMO DE LA REGIÓN PARA ABORDAR AVANCES Y DESAFÍOS EN MATERIA DE LEY TEA

Representantes de diversas agrupaciones de autismo de Magallanes participaron recientemente en una reunión con el Seremi de Salud, Fabián Barrientos, instancia orientada a fortalecer el diálogo, recoger inquietudes y avanzar en acciones conjuntas en materia de salud, inclusión y coordinación intersectorial.



La jornada contó con la participación de la referente del Programa TEA de la SEREMI de Salud, Kadlen Hernández, y del equipo de Salud Mental integrado por Maribel Bustos y Carolina Ulloa. Asimismo, participaron agrupaciones y representantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, permitiendo ampliar el alcance territorial del encuentro y recoger experiencias y necesidades desde distintos puntos de la región.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, destacó la importancia de mantener estos espacios de participación y trabajo conjunto con la comunidad organizada. “Nos permiten escuchar sus experiencias, conocer sus inquietudes y recoger propuestas desde los distintos territorios. Como Autoridad Sanitaria valoramos el trabajo colaborativo con las agrupaciones y seguiremos promoviendo instancias de encuentro y coordinación que contribuyan a una atención cada vez más inclusiva y pertinente para las personas autistas y sus familias”, sostuvo.



Durante la reunión, Kadlen Hernández realizó una exposición centrada en el marco legal asociado a la Ley TEA, abordando los principales lineamientos de esta normativa, los avances desarrollados en Magallanes durante los últimos años y las proyecciones para continuar fortaleciendo el trabajo intersectorial y las acciones orientadas a las personas autistas.



La presidenta de la Agrupación Bazinga de niños, jóvenes y adultos autistas, Cecilia Jeldes, indicó que “estuvo muy interesante la reunión. El trabajo que ha hecho el equipo de la Seremi ha sido increíble porque se han visto los avances desde que comenzamos hasta el día de hoy, y tú ves frutos. Tener la presencia del Seremi fue importante porque le mostramos nuestras inquietudes, también nuestros miedos como usuarios teniendo hijos con autismo. Fue una jornada buena, con agrupaciones que estuvieron online, pero que también intervinieron y comentando sus temores, pero todas contentas con el trabajo que se ha hecho acá, porque vemos nosotros el trabajo, el cariño y la disposición de los chicos de la seremía que no te dejan solo, no te han abandonado y la verdad han sido cosas concretas”.



En la instancia, las agrupaciones pudieron plantear sus inquietudes y compartir experiencias relacionadas con acceso a la salud, inclusión, coordinación institucional y fortalecimiento de redes de apoyo. El encuentro permitió además generar un espacio de conversación directa con la autoridad sanitaria, favoreciendo el intercambio de ideas y la identificación de desafíos comunes.



La Autoridad Sanitaria y el sector salud reafirman su compromiso de seguir impulsando espacios de diálogo permanente y articulación con las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo iniciativas que contribuyan a una mayor inclusión y a reforzar el acceso a prestaciones y apoyos en salud mental y desarrollo integral.

