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20 de mayo de 2026

SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAGALLANES DETALLA ESTRATEGIA INTERAGENCIAL PARA ENFRENTAR DESAFÍOS DELICTIVOS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA

Buenos días región.

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En entrevista con el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el secretario regional ministerial (Seremi) de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López Rivas, realizó un balance de su primer mes y medio de gestión y expuso las prioridades de la cartera para consolidar a la región como un territorio seguro frente a las nuevas dinámicas criminales del país.

Durante la conversación, la autoridad —quien posee una trayectoria en las Fuerzas Armadas y el Ejército ligada al ámbito de la seguridad— destacó la importancia de adaptar la estrategia nacional a las condiciones geográficas y culturales específicas de la zona, tales como la extensa conectividad, la porosidad fronteriza y el aislamiento de algunas comunas.

El enfoque interagencial como pilar fundamental
Ante los recursos y medios institucionales que describió como limitados en relación con la vasta extensión del territorio, López Rivas enfatizó que el éxito de la gestión radica en el trabajo coordinado y sin sesgos institucionales. "Si no operamos integrados, es difícil alcanzar el cumplimiento de los objetivos de seguridad", señaló.

Bajo esta premisa, informó la creación de una mesa interagencial de cruce de información en la que participan actores clave como las policías (Carabineros y PDI), la Fiscalía, la Armada (a través de la Gobernación Marítima), Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería y la Seremía del Trabajo. El objetivo es maximizar la utilidad de la información residual de cada servicio para potenciar las fiscalizaciones y operativos preventivos en toda la región.

Preocupación por fronteras y flagelos locales
El Seremi alertó sobre la complejidad del control fronterizo en una región que cuenta con cerca de 64 pasos no habilitados y una extensa red de fiordos e islas en Tierra del Fuego y el sector pacífico. Además, hizo un llamado a visibilizar delitos de alta connotación social que impactan a la comunidad magallánica, tales como la violencia intrafamiliar y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para abordar estos fenómenos, la seremía ya implementa mesas de trabajo destinadas a la sensibilización, prevención y persecución penal estratégica junto a la Fiscalía.

Prevención en el ámbito escolar y vial
En materia de violencia escolar, el titular de seguridad pública detalló el uso de herramientas preventivas de la Subsecretaría de Prevención del Delito en coordinación con las autoridades de Educación y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Asimismo, destacó el valor de los programas de SENDA para diagnosticar y mitigar el consumo de alcohol y drogas en jóvenes de segundo medio.

Respecto a la seguridad vial, López Rivas valoró el trabajo conjunto realizado por la Municipalidad de Punta Arenas y Carabineros para retirar de circulación vehículos fuera de norma y combatir las conductas temerarias al volante. Adelantó además que se intensificarán las fiscalizaciones durante los fines de semana debido a la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol y estupefacientes.

Continuidad y fortalecimiento institucional
Consultado sobre el reciente cambio de gabinete a nivel central, el Seremi indicó que se encuentra a la espera de los lineamientos del nuevo ministro, confirmando que ya existió un contacto inicial protocolar por parte de la jefatura de gabinete nacional. No obstante, transmitió tranquilidad a la ciudadanía al asegurar que las directrices previas se mantienen vigentes. "Se continúa con lo bueno. Los lineamientos estratégicos se están ejecutando en la región y están dando buenos frutos, conforme a las orientaciones del gobierno", concluyó.




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