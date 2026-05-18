DESTACADAS DEPORTISTAS COMPARTEN LOGROS Y DESAFÍOS DEL PÁDEL FEMENINO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El constante crecimiento y la masificación del deporte femenino continúan marcando la pauta en la región de Magallanes gracias a sus activas representantes. Recientemente, una serie de torneos y encuentros locales evidenciaron el gran nivel de las jugadoras de la zona en esta disciplina. Estas instancias no solo promueven la sana competencia en Punta Arenas, sino que además consolidan una fuerte comunidad deportiva.

En esta oportunidad, el espacio conducido por Nesla Muñoz se transformó en el punto de encuentro para analizar el panorama competitivo actual. La emisión de Vive Padel contó con la participación de las deportistas locales Gabriela Vásquez, Ivana Gutiérrez, Andrea Vega, Rosita Díaz y Andreita Salazar. En el panel se repasaron las últimas actividades desarrolladas por las jugadoras dentro y fuera del territorio austral.

Durante la conversación se abordó el positivo balance de la actividad femenina en formato 4x4 y el inicio del esperado campeonato Viento Austral. Asimismo, las invitadas de Vive Padel compartieron detalles de su participación en el torneo de Río Gallegos del último fin de semana. Junto con esto, se revisó de manera detallada la actualidad de las jugadoras locales que se encuentran disputando competencias de carácter nacional.

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