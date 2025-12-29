DANIELA PAREDES: LA REINVENCIÓN DE LA JUGADORA MAGALLÁNICA DE ALTO RENDIMIENTO A ÁRBITRA Y PROFESORA DE PÁDEL

En una nueva edición de Vive Pádel, programa de Polar Comunicaciones conducido por Jacques Roux y Nesla Muñoz, la árbitra certificada y profesora Daniela Paredes Gallardo compartió su trayectoria deportiva y humana, marcada por la resiliencia y la pasión por el pádel. Con 43 años y diabetes insulinodependiente desde los 13, Daniela es profesora de Educación Física y comenzó su camino en el pádel en 2002, representando a la región y al país en múltiples competencias internacionales.

Durante la conversación en Vive Pádel, recordó hitos como su participación en Sudamericanos en Nuevo Hamburgo (2019) y Asunción (2020), el Hispanoamericano de Camboriú (2021) y el llamado a la selección chilena para el Mundial de Las Vegas en 2022, al que no pudo asistir por una lesión de hombro. “Fue muy doloroso”, señaló, explicando que esa lesión la llevó a retirarse del alto rendimiento en 2023 y a volver a Punta Arenas para dedicarse de lleno a la docencia.

En Polar Comunicaciones, Daniela destacó su actual rol como integrante del Team Adidas Pádel Chile desde 2022, su trabajo como docente —entre seis y ocho clases diarias— y su enfoque en la iniciación deportiva. “No hay nadie que no pueda aprender”, afirmó, subrayando que cada proceso es individual y que el pádel también entrega herramientas para la vida. Con la mirada puesta en 2026, aseguró que seguirá perfeccionándose para ofrecer más y mejores recursos a sus alumnos, reafirmando que enseñar es hoy su mayor motivación.

