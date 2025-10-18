CLUB DE LEONES IMPULSA TORNEO DE PÁDEL “ÚNETE AL ROSA” POR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En el marco de las actividades del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral realizará la cuarta versión de la campaña “Únete al Rosa”, esta vez con un Torneo Americano de Pádel en modalidad parejas, que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del autocuidado y la detección temprana de esta enfermedad.

El encuentro deportivo se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en las dependencias del Club Indoor, ubicado en Pasaje Los Acacios N° 2020. El sábado, desde las 14:00 horas, se disputan los torneos de Damas Principiantes y Damas 6°, mientras que el domingo, en el mismo horario, será el turno de las categorías Varones 5° y 6°. Se espera que cada jornada concluya alrededor de las 18:00 horas.

En total, participarán 48 jugadores, cuyos cupos se completaron rápidamente, reflejando el entusiasmo de la comunidad por sumarse a una causa solidaria. La inscripción tuvo un valor de $10.000, y los ganadores recibirán premios aportados por diversas empresas regionales, que además colaboraron con productos y apoyo logístico para el desarrollo del evento.

Entre las empresas y marcas que contribuyeron a esta versión destacan JomiTeck, Agua Q3, Aerovías DAP, Edelmag, Casa Cuevas, Frantziska, Puro Viento, Restaurant Okusa, FlexPlant, Paulina Pontigo, Chic Eventos, Diana Nails Artist, Ukus Dragnic, Kalani, Monnier Chocolat, La Factoría, Pinturelis, Barbagonia, Zebra Pink, Ripple, Komelac Sur, Bipacor y Distribuidora Cumbres.

Asimismo, la actividad cuenta con el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Seremi de Salud de Magallanes, reafirmando el compromiso público-privado con la promoción de la salud y la prevención del cáncer de mama.

Con esta iniciativa, el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral invita a la comunidad a sumarse al mensaje de “Unirse al Rosa”, para continuar generando conciencia y esperanza frente a una enfermedad que, detectada a tiempo, mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación.



