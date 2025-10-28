Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ LOGRAN EL TERCER LUGAR EN EL TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR PARTICIPATIVO

​El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, felicitó al equipo de debate del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez por haber alcanzado el tercer lugar nacional en el Torneo Escolar.

imagen 3 debate

Este fin de semana, regresó desde Santiago con el tercer lugar nacional en su poder la delegación de estudiantes del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, que representó a Magallanes en el Torneo de Debate Escolar Participativo, el pasado 24 y 25 de octubre.


El equipo compuesto por Johans Villarroel Toledo (1° medio), Agustina Ojeda Huenteneo (2° medio), Camila Barría Teneb (2° medio), Rayén García Toledo (3° medio) y Hermairys Chávez Espitia (4° medio), logró llegar a semifinales después de una extenuante primera jomada donde salieron victoriosos en dos oportunidades, siendo superadas al día siguiente en una dura competencia por el representativo de la Araucanía, que a la postre sería el campeón.


La estudiante Rayén García Toledo, quien cursa 3° medio en el establecimiento, señaló: “Estamos muy orgullosos del triunfo que obtuvimos, que fue este tercer lugar a nivel nacional. Fue un torneo bastante interesante para nosotros, ya que nos dejó muchas enseñanzas y nuevos aprendizajes. De 10 equipos solo pasaron cuatro, así que eso nos dejó muy felices. Nunca imaginé que lograríamos tantas cosas, queremos agradecer al profesor por todo el apoyo que nos dio, también al apoyo regional que tuvimos, poder leer los mensajes, ver las historias que subían apoyándonos, fue como el impulso que necesitábamos para poder decir ok, estamos representando a nuestra región, demos nuestro 100% y veremos qué pasa”.


El profesor guía, Lukas Puz Segovia, quien lideró la delegación, expresó que “la competencia fue difícil, todos los equipos dieron todo de sí. Fue muy enriquecedor tanto pedagógica como espiritualmente para los chicos porque hicieron redes de contacto, conocieron gente, lo pasaron bien. Risas, llantos, rabias, un cúmulo de sentimientos y emociones, que luego de todo esto se hace una introspección y una especie de resumen de cómo lo han pasado y en general los chicos tuvieron una muy buena experiencia”.


El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, felicitó al equipo de debate del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez por haber alcanzado el tercer lugar nacional en el Torneo Escolar. “Este logro refleja el compromiso, la preparación y el talento de sus estudiantes, junto al acompañamiento dedicado de su docente guía, quien ha sido clave en este proceso formativo. El debate escolar es una práctica que fortalece el pensamiento crítico, la argumentación respetuosa y la participación activa en la vida democrática. Promover estos espacios desde nuestras comunidades educativas contribuye directamente a la formación ciudadana, preparando a las y los jóvenes para enfrentar los desafíos del presente con responsabilidad y convicción”.


Cabe destacar que esta iniciativa del área de Convivencia para la Ciudadanía de la División de Educación General (DEG) del Ministerio de Educación convocó este 2025 a estudiantes de VII básico a IV medio de todo el país, con el objetivo de abrir espacios de formación y participación en torno a la práctica del debate, contribuyendo a desarrollar habilidades personales y sociales que favorecen el desarrollo del ejercicio ciudadano para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado.


junjiestudiantes

VEINTE ESTUDIANTES EN MAGALLANES FUERON BENEFICIADOS CON BECAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA JUNJI

​El proyecto, con una inversión superior a los $1.200 millones, contempla la recuperación de plazoletas en distintos puntos del sector sur y poniente de la ciudad.

