VEINTE ESTUDIANTES EN MAGALLANES FUERON BENEFICIADOS CON BECAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA JUNJI

“Es una súper buena iniciativa por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), ya que premia, además de las notas, la constancia y el trabajo que se hace durante largo tiempo. Nunca estudié para alcanzar un premio. Al hacer lo que me gusta y hacer bien las cosas, los resultados nacen solos. Estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad”, afirmó el estudiante de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Magallanes (Umag), Tomás Medina Buvinic, quien recibió la Beca de Excelencia Académica institucional 2025, que otorga el Servicio de Bienestar de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (Gesdep). Él es hijo de la educadora de párvulos del Jardín Infantil “Las Charitas” de Punta Arenas, María Cecilia Buvinic.

El joven afirmó estar igualmente contento por sus notas en la educación superior, “con la formación que me han dado, todo lo que he aprendido y crecido como persona. Ha sido muy positivo”.

La Beca de Excelencia Académica y Reconocimiento 2025 es un aporte monetario que este año fue entregado en una emotiva ceremonia que se efectuó en el auditorio de la Caja de Compensación La Araucana en Punta Arenas, con un total de veinte favorecidos, quienes fueron aplaudidos por las autoridades organizacionales y sus familiares.

De Primero a Octavo Básico, se puede obtener una beca de $65 mil con nota promedio 6,9. En Séptimo y Octavo Básico, la beca es de $100 mil, a la que se puede postular con nota 6,7. En Educación Media, son $120 mil, con promedio 6,7. Para la Educación Técnico Superior, con carreras entre cuatro y seis semestres en Centro de Formación Técnica o institutos profesionales, se puede obtener $200 mil con nota 6,3. Y en la Educación Profesional Universitaria, en carreras sobre los ocho semestres, en universidades o institutos profesionales, si se obtiene promedio de notas 6,2, se puede lograr la beca de $200 mil. Todo esto para cargas legales de funcionarias y funcionarios.

En tanto, las becas para las y los afiliados del Servicio de Bienestar de la Junji son de $250 mil para la Educación Técnico Superior y Educación Profesional Universitaria, obteniendo promedios 6,2 y 6,0, respectivamente y de $100 mil en la Educación Profesional Universitaria 100% en Línea, con carreras sobre los ocho semestres en universidades e institutos profesionales y promedio de notas 6,5.

Marilyn Gómez Hernández, quien estudia Psicopedagogía en Iplacex y ejerce como técnico en educación de párvulos en el Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI) “El Pingüino” de Punta Arenas, dijo que ha querido superarse estudiando, con diferentes diplomados a lo largo de la carrera. “A veces es difícil conjugar todo, hay que acostarse muy tarde, llegas a casa y comes un poco, ordenas las cosas con los hijos, etcétera. Con organización todo se puede. Me quedan los últimos meses. Estoy muy agradecida con la Junji por el reconocimiento. Nunca pensé que me reconocerían, estoy feliz”, afirmó emocionada.

En Educación Básica, las y los beneficiados fueron Thiare Alexia Paredes Montiel, José Ignacio Santos Ramírez, Martín Alonso Miranda Catilicán, Aaron Alexander Emmott Bahamondes, Javier Villegas Téllez, Maithe Sofía Oyarzo Yefe y Javiera Andrea Valeria Núñez.

Bastián Antonio Pérez Almonacid, Krishna Martina Guenchur Sánchez, Florencia Antonia Hernández Poklepovic, Cristóbal Alexis Miranda Sánchez y Flor Aurora Abanto Villarroel fueron becados en Educación Media.

Y en Educación Superior, los favorecidos fueron Valentina Belén Alvarado Calisto, Benjamín Alejandro Muñoz Oyarzo, Tomás Alejandro Medina Buvinic, Maite Antonia Medina Buvinic, Matías Andrés Calisto Soto y Florencia Ignacia Catrín Inzulza.

Funcionarias premiadas por su esfuerzo

Las funcionarias de la Junji Magallanes becadas fueron la ya citada Marilyn Franchesca Gómez Hernández y Angye Paola Mardones Mardones. Esta última es analista de la Unidad de Personal, funcionaria de la Subdirección de GESDEP y estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas en el Instituto IACC. Recalcó estar “agradecida del Servicio de Bienestar por la hermosa ceremonia y el reconocimiento entregado. Recibir la Beca de Excelencia Académica es un gran honor. Para mí, representa el esfuerzo, la constancia y el apoyo que he recibido de mi entorno”.

Agregó que “no ha sido fácil compatibilizar el trabajo, los estudios y ser madre. Ha sido un camino exigente pero también muy gratificante. En el proceso, la familia ha sido un pilar fundamental, brindando contención y ánimo para seguir adelante. Gracias a los colegas de GESDEP por el apoyo y acompañamiento. Espero que la beca sea una motivación para seguir creciendo, aprendiendo y aportando en el rol, con dedicación y vocación”.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, concluyó que la ceremonia fue un acto significativo. “Es importante cumplir los sueños y reconocer a los compañeros de trabajo por la excelencia académica. Ésta no sólo tiene que ver con notas y resultados sino también con el compromiso que cada una y cada uno tiene con su formación. Se requiere mucho esfuerzo en todo el proceso, tanto de los estudiantes como de sus familias y quienes les acompañan. Felicitaciones para todas y todos”, cerró.

