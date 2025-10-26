Punta Arenas,
26 de octubre de 2025

EL HOCKEY SOBRE HIELO DA UN GIRO HACIA LA EQUIDAD CON LA NUEVA CATEGORÍA FEMENINA DE BRUNSWICK HOCKEY

12 mujeres de distintas edades. ​

Equipo femenino Brunswick Hockey

El hockey sobre hielo, tradicionalmente conocido por ser un deporte rudo y de contacto, hoy nos sorprende con una noticia que marca un hito en su evolución: Brunswick Hockey ha conformado su nueva categoría Damas, integrada por 12 mujeres de distintas edades.

Esta iniciativa, surge antes de cumplir los 2 años desde la creación de esta organización deportiva y representa un gran paso hacia la equidad de género en el deporte, derribando mitos y abriendo espacios para la participación femenina en disciplinas históricamente liderada por varones.

El equipo femenino es liderado por Damarys Escobar, destacada deportista de la Selección Chilena de Hockey sobre Hielo, quien ha representado al país en múltiples torneos internacionales. Su experiencia y liderazgo inspiran a nuevas generaciones, demostrando que la inclusión es posible y necesaria.

Con este nuevo paso, Brunswick Hockey no solo promueve el dinamismo del deporte, sino también una visión más inclusiva y justa, donde todas y todos tengan un lugar en la pista.


Equipo femenino Brunswick Hockey

