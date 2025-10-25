ATENCIÓN EDUCADORAS DE PÁRVULOS: CURSOS GRATUITOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

La Subsecretaría de Educación Parvularia, en colaboración con EducarChile, invitan a participar a una serie de cursos online gratuitos diseñados para abordar los desafíos actuales de la educación inicial, disponibles para educadoras/es de párvulos, técnicas en educación parvularia y docentes del primer ciclo de educación básica. Estos cursos son una oportunidad única para fortalecer la gestión pedagógica en temas clave como la innovación, las transiciones educativas y la convivencia.

“Invito a las comunidades educativas a aprovechar esta oportunidad para seguir transformando nuestras prácticas, que tienen un impacto en el bienestar integral, los aprendizajes, y las trayectorias educativas de las niñas y niños. Estas iniciativas son fundamentales para seguir avanzando hacia una educación parvularia más inclusiva y de calidad para todas las infancias”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Los cursos, disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025, tienen una duración de entre 20 a 35 horas pedagógicas, y han sido desarrollados con un enfoque práctico, diseñados para ser accesibles desde cualquier lugar del país. A través de estos programas, se busca apoyar a las comunidades educativas en la mejora continua de sus prácticas pedagógicas, contribuyendo a una educación parvularia de calidad y equitativa.

Estos cursos han sido desarrollados con un enfoque de trayectoria educativa considerando los desafíos y oportunidades del período de la infancia, invitando también a las y los docentes de los primeros años de educación básica a participar de estos cursos para potenciar la articulación con la Educación Parvularia.

Invitamos a las comunidades educativas a inscribirse y aprovechar estos recursos, disponibles de manera gratuita en la plataforma de EducarChile, y cuyas temáticas te detallamos a continuación.

Cursos disponibles:

Avanzando hacia una Educación Parvularia inclusiva

Su objetivo es que los equipos educativos se conviertan en agentes de cambio capaces de transformar sus prácticas pedagógicas y garantizar una trayectoria educativa inclusiva desde los primeros años de vida.

Innovación en Educación Parvularia: una oportunidad para transformar(nos)

Su objetivo es entregar las herramientas necesarias para desarrollar competencias en los equipos educativos para el diseño de un proyecto de innovación en Educación Parvularia.

Estrategias de Transición Educativa

Busca fortalecer las competencias de los equipos pedagógicos para el diseño e implementación de Estrategias de Transición Educativa, resguardando las Trayectorias Educativas, y promoviendo la participación infantil y capacidad de agencia de niños y niñas.

Convivencia y Emociones en la Educación Parvularia

Su objetivo es fortalecer competencias en educadoras/es, profesoras/es, que se desempeñan en la educación parvularia y primer ciclo básico, para la gestión de una convivencia educativa desde la perspectiva del desarrollo y bienestar socioemocional.

