Punta Arenas,
25 de octubre de 2025

LA FERIA LABORAL MÁS GRANDE DE CHILE LLEGA A PUNTA ARENAS CON OPORTUNIDADES REALES DE EMPLEO

4 y 5 de noviembre en Punta Arenas. ​

20231115112208_IMG_7613

INACAP junto a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) darán inicio a una nueva versión de la Feria Laboral INACAP–CPC 2025, la instancia más importante del país en materia de empleabilidad, que busca conectar a miles de personas con oportunidades laborales reales en las 16 regiones de Chile.

Por tercer año consecutivo, la feria se desarrollará en formato híbrido, con actividades presenciales en todas las sedes de INACAP y una plataforma online disponible para postular desde cualquier punto del país.

En Punta Arenas, la jornada presencial se vivirá el 4 y 5 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas en la sede de INACAP, donde importantes empresas regionales ofrecerán diversas vacantes para estudiantes, egresados y público general.

Entre las compañías confirmadas destacan Edelmag, Sánchez y Sánchez, Aguas Magallanes, Oviedo, Corcoran, Hotel Explora, entre otras, que se suman al compromiso de impulsar el empleo local y fortalecer el desarrollo económico de la región. Otorgando más de 150 cupos laborales.

“La Feria Laboral 2025 de INACAP es una herramienta concreta y efectiva para enfrentar el desempleo de estudiantes o egresados, mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo económico y social de la región”, destacó Denise Alvarado, Encargada de Emplea, Egresados y Práctica de INACAP Punta Arenas.

Desde la CPC, su presidenta Susana Jiménez afirmó que “estamos comprometidos con impulsar iniciativas que fortalezcan el empleo formal, la productividad y el desarrollo sostenible del país. La Feria Laboral no es solo un evento: es una plataforma concreta que conecta a las personas con su futuro laboral, dinamiza los territorios y reafirma nuestro compromiso con una economía más inclusiva y con oportunidades reales para todos”.

En tanto, el Rector de INACAP, Lucas Palacios, señaló que “la Feria Laboral INACAP–CPC es una apuesta país por la empleabilidad y la movilidad social. Al conectar a miles de personas con empresas de todos los rubros y regiones, reafirmamos que las sinergias son la clave para el crecimiento sostenible de Chile. Queremos ser un puente real entre quienes buscan oportunidades y quienes las generan”.

UN ESPACIO PARA TODOS

Durante 2024, la feria convocó a más de 1000 asistentes, 20 empresas y ofreció 100 oportunidades laborales en Punta Arenas.

La versión 2025 busca superar esas cifras, brindando oportunidades en sectores como energía, logística, turismo, comercio, tecnología, salud y servicios.

Previo al evento, INACAP habilitará talleres online gratuitos dirigidos a quienes deseen fortalecer sus herramientas para la empleabilidad. Estas sesiones abordarán temas como la preparación del currículum vitae, entrevistas efectivas, autoconocimiento laboral y estrategias de búsqueda activa de empleo en entornos digitalizados.

¿CÓMO PARTICIPAR?

·      📅 Del 3 al 7 de noviembre: Feria online en www.inacap.cl/ferialaboral

·      🏫 4 y 5 de noviembre: Feria presencial en INACAP Punta Arenas, de 09:00 a 16:00 hrs

Una oportunidad para conectar talentos locales con el mundo laboral y seguir construyendo una Región de Magallanes más activa, empleable y sostenible.


