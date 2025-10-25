CON UNA META DE MIL 300 MILLONES DE PESOS POR REUNIR SE DIO INICIO A LA VERSIÓN 38 DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Hoy, a las 08:30 hrs, desde el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, el Club de Leones Cruz del Sur, presidido por Alejandro Vásquez Servieri, junto a socias y socios, dio inicio a esta jornada final llena de energía, compromiso y esperanza.En la ocasión fueron acompañados por destacadas autoridades leonísticas: el Presidente del Consejo de Gobernadores de los Clubes de Leones de Chile, Carlos Stange, el Gobernador del Distrito T4, Pedro Garrido, y la Vicepresidenta del BancoEstado, Verónica Kunke, junto a otros directivos del nivel central. También estuvo presente nuestro querido embajador de las Jornadas, Maximiliano Fernández, junto a su mamá. El Presidente Alejandro Vásquez entregó unas sentidas palabras de motivación a toda su “selva de Leones”, invitando a poner el último esfuerzo en esta extensa y emocionante jornada solidaria, en beneficio de una obra que es motivo de orgullo para todos los magallánicos.Posteriormente, se realizó un recorrido por el Centro de Rehabilitación, tras lo cual los Leones asumieron sus funciones en los distintos puntos de la ciudad. La jornada solidaria se vivirá en tres bloques: infantil, juvenil y estelar, todos desde el Teatro Municipal.





