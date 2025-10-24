Punta Arenas,
24 de octubre de 2025

DIPUTADO MATHESON RESPALDARÁ AC CONTRA MINISTRO PARDOW

​Parlamentario también pidió que se se haga una revisión exhaustiva con especial acento en Magallanes, donde la misma empresa actúa como generadora, transmisora y distribuidora.

Christian Matheson 2

Ante los nuevos antecedentes dados a conocer a la opinión pública, respecto al error de cálculo en las cuentas de la luz, cobrando un sobreprecio en distintas comunas del país y que la empresa Transelec habría dado a conocer a la autoridad hace un año, provocando así un incremento más allá de lo establecido en las tarifas eléctricas, el diputado Christian Matheson calificó el accionar del Ministro como "negligencia inexcusable", pues ha afectado en mayor grado "a las familias de clase media y más vulnerables", y que "más allá de asumir responsabilidades políticas mediante una renuncia, la irresponsabilidad del exministro debe ser sancionada".


Por lo mismo, el legislador magallánico adelantó que respaldará una posible acusación constitucional anunciada este miércoles por los partidos de oposición en contra del exministro de Energía y Minería, Diego Pardow, pues si bien fue la propia CNE la que en su último informe técnico preliminar dio a conocer el error metodológico que se habría cometido y fue Transelec la que reveló de la situación hace un año, esto "no exime de responsabilidad al Gobierno, que tiene como labor emitir los decretos tarifarios en materia eléctrica".


"No se trata de la única polémica en que se ha visto envuelto el exministro", recordó Matheson, apuntando que a mediados de este año "se dio a conocer que desde 2024 son los propios clientes quienes están pagando mensualmente un cargo para cubrir las compensaciones que las empresas deben asumir en caso de una interrupción en el suministro eléctrico".


"La constatación de que el Gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec", subrayó Matheson, "evidencian un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder".


A su vez, el parlamentario pidió la revisión de los cobros excesivos que se realizaron con el profesionalismo que amerita la situación y por "personas realmente capacitadas, incluso encargando el estudio a dos grupos de expertos no relacionados de tal forma que se puedan confrontar los resultados".


Matheson recalcó que "el hecho que esta situación no haya sido puesta en evidencia por las empresas con anterioridad, aparte de Transelec, también denota una falta de honestidad del empresariado relacionado con el suministro eléctrico, porque toda empresa verifica que los cobros a realizar se ajusten a la realidad para no salir dañados económicamente, por lo que debieran haberse percatado de los cobros excesivos", exigiendo que se haga "una revisión exhaustiva de lo sucedido en Magallanes, donde la misma empresa actúa como generadora, transmisora y distribuidora, más aún porque el combustible (Gas) para la generación eléctrica está subvencionado en la región".


"El nivel de inoperancia y de ineficiencia que ha demostrado el Gobierno durante estos años es de una magnitud incalculable, porque esto no sólo afecta al cobro en las cuentas de la luz, sino también a un aumento indebido en los precios de los productos que se compran para el diario vivir, afectando el bolsillo de millones de chilenos. Se deben devolver cada peso mal cobrado, aunque esto no es suficiente para reparar el daño causado", cerró el diputado Matheson.


abelfernandezpdg

CANDIDATO A DIPUTADO DEL PDG ABEL FERNÁNDEZ PLANTEA APOYO A PYMES, SALUD Y VIVIENDA COMO EJES DE SU PROPUESTA PARLAMENTARIA

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

SAN GREGORIO CELEBRA SU 46° ANIVERSARIO CON UN GRAN FESTIVAL COSTUMBRISTA CULTURAL ESTE SÁBADO

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PUERTO TORO APRENDIERON DE MICROBITS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TALLERES DEL PROGRAMA EXPLORA

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN: HISTÓRICAS JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL HUMEDAL TRES PUENTES

