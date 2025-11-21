DIPUTADO CARLOS BIANCHI: “ES INACEPTABLE Y SE DEBEN ESTABLECER RESPONSABILIDADES POR LA TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE”

​La tragedia ocurrida al interior del Parque Nacional Torres del Paine, que costó la vida a cinco turistas, es un hecho de la mayor gravedad y conmueve profundamente a toda nuestra región y al país. Expresó el diputado de Magallanes, Carlos Bianchi, haciendo llegar sus condolencias a las familias de las víctimas y toda su solidaridad con quienes sobrevivieron a este dramático episodio.



“Nuestro parque nacional es un orgullo mundial. Cada año miles de personas lo visitan atraídas por su belleza, sus desafíos y su estándar natural único. Justamente por ello, los niveles de seguridad deben estar a la altura de ese reconocimiento internacional, con protocolos claros, efectivos y ejecutados oportunamente.” Dijo Bianchi.



El parlamentario añadió que “Desde nuestro trabajo parlamentario hemos solicitado a las autoridades competentes un informe detallado sobre las circunstancias que contribuyeron a la ocurrencia de esta tragedia – más allá de la adversidad climática- . Asimismo, hemos pedido que se aclare con precisión la veracidad de los testimonios entregados por los sobrevivientes, quienes han señalado una demora en la llegada de la ayuda de emergencia. De confirmarse, estaríamos frente a una situación que debe ser explicada con transparencia y corregida con urgencia.”



Como representante de la Región de Magallanes, lamentó profundamente lo ocurrido. Y, con la misma claridad, dijo que resulta doloroso y vergonzoso que el principal atractivo natural de la Patagonia, símbolo de nuestra identidad y fuente de empleo y desarrollo, haya sido escenario de una situación tan lamentable.



“Seguiremos insistiendo en que se investigue y se establezcan responsabilidades —si las hubiere— y se refuercen todas las medidas necesarias para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Nuestra región y quienes la visitan merecen seguridad, protección y un actuar oportuno por parte de todas las instituciones a cargo.” Concluyó el diputado Carlos Bianchi.



