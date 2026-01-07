Punta Arenas,
7 de enero de 2026

DIRECTOR DEL SBAP: “SI HAY CONCESIONES DE SALMÓN EN PARQUES NACIONALES, VAN CAMINO DE RETIRO”

​El director nacional del SBAP afirmó que no tienen oposición a la salmonicultura, pero que las concesiones, no pueden operar en Parques Nacionales.

directorsbap

El director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, quien asumió el pasado 6 de octubre por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), reconoce que su principal objetivo es instalar y desarrollar la entidad en todas sus funciones, equipos y oficinas regionales.

La de Los Lagos está en ese proceso, afinando detalles para el inicio de operaciones a contar del próximo 1 de febrero, con el objetivo de basar sus acciones, según dijo a El Llanquihue, “en el conocimiento, la transparencia y el diálogo con todos los actores”.

Cavieres, de profesión ingeniero forestal, precisa que la instalación de la sede en Puerto Montt incluye el traspaso de las áreas protegidas que hoy administra Conaf, las cuales se integrarán al SBAP durante este año.

“Nosotros tenemos un mandato por ley. Lo primero que cabe señalar es que no tenemos ninguna oposición a la salmonicultura, el sector público está mandatado a hacer lo que la ley le indica. Esta ley fue largamente discutida”, aclaró el profesional.

En general, manifestó, la ley lo que busca tener un conjunto de instrumentos muy amplio para compatibilizar la conservación con la producción.

“Hay concesiones que están operando. El destino de ellas depende de la categoría. Si están en Parques Nacionales, cuando expiren, la ley no permite que continúen esas actividades; por lo tanto, van camino de retiro”, apuntó el director nacional del SBAP.

En los casos de Reservas o ACMU (Área de Conservación de Múltiples Usos), indicó, es una zona más flexible y, por lo tanto, es posible que continúen ahí, dependiendo del plan de manejo de la concesión de salmón y de que cuente con las evaluaciones correspondientes.

“Es posible que continúen operando durante el tiempo que dure la concesión respectiva, salvo en Parques Nacionales”, precisó Aarón Cavieres.

Fuente: salmonexpert.cl 


senadochile

SENADO DESPACHÓ A LA CÁMARA PROYECTO PARA EVITAR LA FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

​La subasta busca liberar espacio y avanzar en la chatarrización de autos en desuso.

