SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Autoridades sectoriales dieron inicio oficial a las operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en la región con mayor extensión de territorio protegido de Chile.

Este hito refuerza el compromiso del Estado con la protección del patrimonio natural y el resguardo de la biodiversidad para las generaciones presentes y futuras, esfuerzo que ha sido posible gracias al trabajo de los últimos cinco gobiernos, que reconoce que la biodiversidad es base de la vida, del desarrollo y de la identidad de la región y el país.

“Estamos muy contentos de dar inicio oficial al SBAP en Magallanes y con ello a nuestro mandato de cuidar la naturaleza dentro y fuera de las áreas protegidas. Es un gran desafío, ya que Magallanes es la región que cuenta con mayor territorio protegido y sus ecosistemas son patrimonio natural del país. Esta puesta en marcha nos permitirá contribuir a sostener las bases ecológicas y, por lo tanto, la vida y el desarrollo sostenible de la mano de las comunidades de la región y con un fuerte arraigo en la realidad de este territorio”, comentó el director regional del SBAP, Alejandro Fernández.

El SBAP forma parte de un cambio estructural en la forma en que el Estado de Chile organiza su acción para la conservación de la biodiversidad y la gestión de las áreas protegidas, superando un escenario histórico de dispersión institucional y avanzando hacia un modelo integrado, especializado y con proyección a largo plazo.

“Este hito viene a fortalecer la institucionalidad ambiental de nuestro país, la cual, tras muchos años de trabajo, está completa. Magallanes es la región que tiene la mayor cantidad de territorio protegido del país y la labor que desarrollará el SBAP será fundamental en su conversación”, señaló el seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo.

Con esta puesta en marcha, el SBAP asume un mandato integral sobre la biodiversidad del territorio nacional, tanto dentro como fuera de áreas protegidas, conservando, restaurando y velando por el uso sustentable de la biodiversidad.

Este cuidado de la naturaleza se realizará a través de la gestión y administración de áreas protegidas, ejecución de instrumentos de conservación, fiscalización y acciones de valorización de la biodiversidad; para la preservación de los ecosistemas, especies y genes y al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Las labores del SBAP se realizarán con una fuerte presencia territorial, lo que implica que la conservación deja de ser una política predominantemente centralizada y pasa a tener una ejecución con mayor arraigo regional, implementando políticas de conservación en el territorio; articulando con gobiernos regionales, delegaciones presidenciales y municipios; coordinando con servicios públicos sectoriales, cuyas competencias inciden sobre ecosistemas y biodiversidad, y vinculándose con comunidades locales, organizaciones territoriales y actores productivos.









