MAGALLANES REGISTRÓ LA SEGUNDA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA DEL PAÍS EN DICIEMBRE DE 2025

Durante diciembre de 2025, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se posicionó como una de las zonas con mejor desempeño turístico del país, alcanzando una tasa de ocupación en habitaciones de 58,3%, la segunda más alta a nivel nacional, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El informe da cuenta de un total de 95.470 pernoctaciones en la región durante el último mes del año, cifra que representó una variación interanual positiva de 0,3%. Este desempeño se enmarca en un escenario nacional donde se registraron más de 1,7 millones de pernoctaciones, impulsadas tanto por viajes recreativos como laborales.

En materia de ingresos, Magallanes lideró el ranking nacional de RevPAR (ingreso por habitación disponible), alcanzando los $152.386, muy por sobre el promedio país de $37.499. Este indicador refleja el alto valor de la oferta turística regional durante la temporada estival, especialmente en destinos como Torres del Paine y Puerto Natales.

Asimismo, la región registró la tarifa promedio diaria (ADR) más alta del país, con $261.404 por habitación ocupada, consolidando a Magallanes como el territorio con mayor valor económico por noche de alojamiento durante diciembre. Esta cifra representó un aumento interanual de 2,2%.

Desde el INE señalaron que las cifras corresponden a resultados provisionales y que deben ser analizadas considerando la estacionalidad y variabilidad propia del sector. No obstante, los datos confirman la relevancia del turismo para la economía regional y el posicionamiento de Magallanes como uno de los principales destinos del país durante el verano.

