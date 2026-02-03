Punta Arenas,
3 de febrero de 2026

MAGALLANES REGISTRÓ LA SEGUNDA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA DEL PAÍS EN DICIEMBRE DE 2025

​La región alcanzó un 58,3% de ocupación en habitaciones, solo superada por la Región Metropolitana, y lideró a nivel nacional en ingresos por habitación disponible y tarifa promedio diaria, según el INE.

CONOCE TODO LO QUE PUEDES VIVIR EN HOTELES Y CASINOS DREAMS

Durante diciembre de 2025, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se posicionó como una de las zonas con mejor desempeño turístico del país, alcanzando una tasa de ocupación en habitaciones de 58,3%, la segunda más alta a nivel nacional, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El informe da cuenta de un total de 95.470 pernoctaciones en la región durante el último mes del año, cifra que representó una variación interanual positiva de 0,3%. Este desempeño se enmarca en un escenario nacional donde se registraron más de 1,7 millones de pernoctaciones, impulsadas tanto por viajes recreativos como laborales.

En materia de ingresos, Magallanes lideró el ranking nacional de RevPAR (ingreso por habitación disponible), alcanzando los $152.386, muy por sobre el promedio país de $37.499. Este indicador refleja el alto valor de la oferta turística regional durante la temporada estival, especialmente en destinos como Torres del Paine y Puerto Natales.

Asimismo, la región registró la tarifa promedio diaria (ADR) más alta del país, con $261.404 por habitación ocupada, consolidando a Magallanes como el territorio con mayor valor económico por noche de alojamiento durante diciembre. Esta cifra representó un aumento interanual de 2,2%.

Desde el INE señalaron que las cifras corresponden a resultados provisionales y que deben ser analizadas considerando la estacionalidad y variabilidad propia del sector. No obstante, los datos confirman la relevancia del turismo para la economía regional y el posicionamiento de Magallanes como uno de los principales destinos del país durante el verano.


ICÓNICO BAR SOSTENIBLE EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE RENUEVA SU INFRAESTRUCTURA

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA "TRAICIÓN" Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

MAGALLANES REGISTRÓ LA SEGUNDA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA DEL PAÍS EN DICIEMBRE DE 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONOCE TODO LO QUE PUEDES VIVIR EN HOTELES Y CASINOS DREAMS

MAGALLANES REGISTRÓ LA SEGUNDA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA DEL PAÍS EN DICIEMBRE DE 2025

MAchete y droga

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA Y UN MACHETE DURANTE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

ENAP CIERRA 2025 CON RESULTADOS HISTÓRICOS Y DUPLICA SUS UTILIDADES

