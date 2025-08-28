Punta Arenas,
28 de agosto de 2025

ESTUDIANTES DE HOTELERÍA Y TURISMO INICIAN PASANTÍA EN HOTEL Y RESTAURANTE YEGUA LOCA GRACIAS A ALIANZA COORDINADA POR AUSTRO CHILE

​La iniciativa, coordinada por Austro Chile, busca fortalecer el capital humano que se desempeñará en el sector turismo, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de un establecimiento turístico de alto nivel y el trabajo en sus distintas áreas operativas.

Pasantía La Yegua Loca 2

​Seis estudiantes de primer año de la carrera Técnico en Hotelería y Turismo de Santo Tomás Punta Arenas iniciaron una pasantía formativa de una semana en el Hotel y Restaurante Yegua Loca, reconocido establecimiento turístico de la región y socio de la Asociación Gremial Austro Chile. 

La iniciativa, coordinada por Austro Chile, busca fortalecer el capital humano que se desempeñará en el sector turismo, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de un establecimiento turístico de alto nivel y el trabajo en sus distintas áreas operativas. 

Daniela Rodríguez, Gerente de Austro Chile, señaló: “Para Austro Chile es fundamental generar puentes entre la academia y la industria. Esta experiencia no solo permitirá que los futuros profesionales adquieran conocimientos prácticos, sino también que se inspiren con la calidad y la identidad que distinguen a La Yegua Loca. Además, nos enorgullece que esta iniciativa articule a dos de nuestros socios, reafirmando el valor de la colaboración dentro del gremio”. 

Paola Milosevic, Gerente General de La Yegua Loca, destacó: “En La Yegua Loca creemos que el turismo se construye con personas comprometidas y preparadas. Para nosotros es un orgullo abrir nuestras puertas a los estudiantes y mostrarles el valor de cada detalle en la experiencia que entregamos a nuestros huéspedes. Esta pasantía es también una forma de aportar al desarrollo del talento regional y al futuro del turismo en Magallanes” 

Jaime Lira, Director de área de turismo y gastronomía CFT Santo Tomás, comentó “Es un orgullo ver cómo seis estudiantes inician su primera experiencia formativa en un espacio tan emblemático. Como institución, creemos firmemente que estas instancias tempranas fortalecen las competencias de nuestros estudiantes y les permite hacer tangible lo que conocen en el aula de clases y ponerlo a prueba en un ambiente real, aportando a la formación de capital humano de calidad para un sector que es estratégico en Magallanes. Estamos convencidos de que este tipo de alianzas es el camino para seguir impulsando el turismo con identidad y excelencia en la región”






RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA: ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA BUSCA POSICIONAR A CHILE COMO LÍDER MUNDIAL EN TURISMO DE CONSERVACIÓN

Reunión CChC Magallanes Candidata Jara (9)

CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA

Noticias
Destacadas
ATENCIONES EN SAR (5)

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

