ASCENSOR FUERA DE SERVICIO EN EDIFICIO DE LA TORRE DE GOBIERNO DE PUNTA ARENAS REAVIVA DUDAS: ¿QUIÉN FISCALIZA ESTAS MANTENCIONES?

Usuarios y funcionarios que a diario transitan por el edificio de Correos Chile, donde también opera la denominada “Torre de Gobierno”, han manifestado su molestia por el extenso periodo en que uno de los dos ascensores del recinto se mantiene fuera de servicio. Según relatan, el equipo lleva varios días en mantención, lo que ha generado largas esperas y dificultades de acceso, especialmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

La situación ha levantado cuestionamientos sobre quién fiscaliza el estado operativo de los ascensores y cuánto tiempo pueden permanecer en reparación sin sanciones ni exigencias de reposición. Desde la ciudadanía se pide mayor control por parte de las autoridades competentes y transparencia respecto a los plazos de normalización del servicio, considerando que el edificio alberga oficinas públicas de alta concurrencia.