14 de octubre de 2025

ASCENSOR FUERA DE SERVICIO EN EDIFICIO DE LA TORRE DE GOBIERNO DE PUNTA ARENAS REAVIVA DUDAS: ¿QUIÉN FISCALIZA ESTAS MANTENCIONES?

Soy reportero.

ascensor

Usuarios y funcionarios que a diario transitan por el edificio de Correos Chile, donde también opera la denominada “Torre de Gobierno”, han manifestado su molestia por el extenso periodo en que uno de los dos ascensores del recinto se mantiene fuera de servicio. Según relatan, el equipo lleva varios días en mantención, lo que ha generado largas esperas y dificultades de acceso, especialmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

La situación ha levantado cuestionamientos sobre quién fiscaliza el estado operativo de los ascensores y cuánto tiempo pueden permanecer en reparación sin sanciones ni exigencias de reposición. Desde la ciudadanía se pide mayor control por parte de las autoridades competentes y transparencia respecto a los plazos de normalización del servicio, considerando que el edificio alberga oficinas públicas de alta concurrencia.

DORIANA DISCOS PRESENTA EL TERCER SINGLE DEL PROYECTO DOMNEA, DEL COMPOSITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN VLADILO (EX MANTIZA)

MINVU INVERTIRÁ DOS MIL MILLONES EN LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

​El proyecto contempla obras en accesibilidad universal, iluminación y cierre perimetral, para recuperar este emblemático espacio público de Punta Arenas.

FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL RECIBEN CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SIAT DE CARABINEROS

PUERTO NATALES AMPLÍA SUS HORIZONTES CON INNOVADORA RUTA DE MICROAEROCRUCEROS HACIA LA ANTÁRTICA

DISEÑADOR CHILENO GANA CONCURSO ANTÁRTICO INTERNACIONAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas