SENADOR KARIM BIANCHI DENUNCIA AUMENTO DE LLAMADAS SPAM Y FRAUDULENTAS QUE AFECTAN A MILLONES DE USUARIOS

El senador independiente Karim Bianchi alzó la voz frente al creciente problema que enfrentan diariamente los usuarios de telefonía móvil en el país: el acoso constante de llamadas spam, fraudulentas o con ofertas comerciales no solicitadas, que alteran la vida cotidiana y la tranquilidad de las personas.

"Venimos a denunciar la situación que están viviendo la mayoría de las personas que tienen un teléfono y que están constantemente recibiendo llamadas, ya sea para ofrecer algo que no les interesa o derechamente intentos de fraude", expresó Bianchi.

El parlamentario independiente recordó que en Chile se implementó una política para identificar estos llamados a través de los prefijos 600 y 809, con el fin de que los usuarios pudieran decidir si responder o no. Sin embargo, esa medida ha tenido un efecto contrario: "Lejos de ser disuasiva para quienes incurren en esta práctica, ha sido una motivación para aumentar el acoso. Hoy estas llamadas son permanentes y se han transformado en una verdadera molestia para la gente".

En su rol como integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el senador anunció que presentará los antecedentes formales como denuncia para que la autoridad aplique sanciones, multe a las empresas responsables y ordene detener de inmediato este tipo de comunicaciones abusivas.

"La idea original era que esta política ayudara a reducir las llamadas indeseadas, pero lo que vemos es todo lo contrario: el problema se agudizó. Por eso esperamos que se tomen las medidas necesarias, que se apliquen sanciones ejemplares y que de una vez por todas se frene esta práctica que afecta a millones de usuarios en Chile", concluyó el senador Karim Bianchi.

​

