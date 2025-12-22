PROGRAMAS DE SENAMA EJECUTADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL CELEBRAN FIN DE AÑO CON ENTREGA DE REGALOS A PERSONAS MAYORES

​Como cada año, los programas del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), ejecutados por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego —Centro Diurno, Cuidados Domiciliarios y Comunidades que Cuidan— realizaron un significativo gesto de fin de año con la tradicional entrega de regalos a sus usuarios y usuarias, en un ambiente marcado por la cercanía y la alegría.



Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo, la inclusión y el reconocimiento de las personas mayores, promoviendo espacios de acompañamiento y contención, especialmente durante las festividades de fin de año.



Al respecto, el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, destacó la importancia de esta actividad y el compromiso permanente con las personas mayores de la provincia.



“Todos los años hacemos entrega de un presente navideño a todos nuestros usuarios del Centro Diurno, Comunidades que Cuidan y Cuidados Domiciliarios. La idea es reconocer a nuestros adultos mayores, su trabajo, su entrega, e invitarlos a pasar unas felices fiestas en familia. Que siempre estén acompañados por alguien y, si no tienen un familiar cercano, nuestras personas que trabajan en el centro los acompañan en estas fiestas de fin de año”, señaló la autoridad.



Durante la jornada, las y los usuarios valoraron positivamente el gesto y el apoyo recibido a través de los distintos programas. Una de las beneficiarias, usuaria del Centro Diurno, expresó su agradecimiento por la entrega del presente y por la atención recibida durante el año.



“Es por la Navidad, y gracias igual que me vinieron a dar ese regalito. He ido pocas veces al Centro Diurno, pero ha sido muy buena la experiencia, hay buena atención. También viene la podóloga, que a uno le sirve harto para los pies. Además, igual nos han ayudado con canastas”, comentó Dulcerina Vidal Mella.



Respecto a sus deseos para estas fiestas, agregó:“Que sea buena para todos y para nosotros igual. Gracias por los regalos, porque ya recibí uno ayer y otro antes, así que es un gasto menos que voy a tener”.



Desde la Delegación Presidencial Provincial recalcaron que estas acciones reflejan el compromiso del Estado con el bienestar integral de las personas mayores, promoviendo el buen trato, la inclusión social y el acompañamiento permanente, especialmente en fechas significativas como la Navidad.





