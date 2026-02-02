Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

CAMPEONATO INTERCLUB DE TENIS ENFRENTA A LA ESCUELA MUNICIPAL Y AL MAGALLANES LAWN TENNIS CLUB EN PUNTA ARENAS

​El torneo amistoso, disputado bajo el formato “Copa Davis”, reúne a 32 jugadores y se desarrolla en dos fechas durante febrero, fortaleciendo el desarrollo del tenis en la capital regional.

CI 7

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del tenis en la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes, junto al Magallanes Lawn Tennis Club (MLTC), organizaron el Campeonato Interclub Escuela Municipal de Tenis vs MLTC, un encuentro amistoso que se disputa bajo el formato tipo “Copa Davis”.

La competencia considera la participación de dos equipos, correspondientes a la Escuela Municipal de Tenis y al Magallanes Lawn Tennis Club, con un total de 32 jugadores distribuidos en cuatro categorías: cuarta, tercera, máster y damas. El campeonato se desarrolla en dos fechas, la primera realizada durante este fin de semana y la segunda programada para los días 21 y 22 de febrero.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el valor de esta instancia deportiva, señalando que “este campeonato es prácticamente nuestra propia Copa Davis, donde se enfrentan dos equipos que han construido un vínculo muy positivo durante todo el año. La Escuela Municipal de Tenis cuenta con cerca de 100 personas entre jóvenes y adultos que entrenan de forma permanente, y el trabajo conjunto con el Magallanes Lawn Tennis Club ha sido clave”.

La autoridad comunal subrayó además la importancia de la colaboración público-privada en el fortalecimiento de disciplinas deportivas tradicionales, indicando que “lo bonito de este campeonato es justamente esa colaboración, que ha permitido que el tenis tenga un mayor auge, tanto en niños como en adultos. Estamos abiertos todo el año y buscamos que cualquier persona interesada pueda aprender y seguir practicando”.

Finalmente, Radonich recordó que Punta Arenas cuenta con la cancha de arcilla más austral del mundo, la cual se ha consolidado como un espacio permanente para el desarrollo del tenis, albergando competencias formativas y torneos impulsados por la Fundación Municipal de Deportes, reforzando el acceso y la continuidad de esta disciplina en la región.


PT 1

PUNTA ARENAS FORTALECE EL TENIS LOCAL CON CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORES

​Los gobiernos de México y Brasil respaldaron la nominación de la ex mandataria para encabezar desde 2027 el organismo internacional.

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

crecimientoquirurgiconatales

CRECIMIENTO QUIRÚRGICO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN HOSPITAL DE NATALES

