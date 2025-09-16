GRAN CONVOCATORIA EN LA COPA FIESTAS PATRIAS ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS, ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

​Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre se llevó a cabo con gran éxito la Copa Fiestas Patrias Escuela de Tenis Municipal, torneo en modalidad individual que abrió la temporada de competencias en la cancha de tenis al aire libre de nuestra comuna.



La actividad, organizada por la Fundación Municipal de Deportes, convocó a 34 deportistas de los niveles Iniciación e Intermedio de la escuela, junto a una final de categoría Avanzado, consolidando un espacio de sana competencia y entusiasmo deportivo.



El campeonato tuvo lugar en la cancha de tenis municipal, moderna instalación que cuenta con superficie de arcilla, emplazada en José de Moraleda con Julián Real. El espacio, que fuera inaugurado en diciembre de 2024 con la presencia del extenista nacional Fernando González, ha sido escenario de múltiples encuentros y actividades de la disciplina, además de una clínica con el astro deportivo Nicolás Massú. Actualmente, la cancha de tenis al aire libre alberga a la Escuela de Tenis Municipal, instancia en que se forman de manera gratuita tenistas desde los 6 años en adelante.



El evento de este fin de semana, que reunió a deportistas pertenecientes a la Escuela de Tenis Municipal, formó parte del compromiso de fortalecer y dar vida a esta infraestructura, que ha permitido a niños, jóvenes y adultos de la comuna contar con una moderna instalación para acceder a la práctica del tenis de manera gratuita, democratizando el acceso a la participación en actividades de esta disciplina, y consolidándose como un espacio de encuentro muy valorado por los tenistas locales.



Durante las dos jornadas de torneo, los jugadores se midieron en distintas fases hasta llegar a las finales del domingo, que reunieron a los mejores exponentes de cada categoría – Iniciante e Intermedio. Además, el día domingo tuvo lugar una final de deportistas Avanzados, también pertenecientes a la Escuela de Tenis Municipal, quienes disputaron el título de campeón punto a punto, en un partido lleno de expectación. El nivel demostrado por los participantes reflejó el trabajo constante que se viene desarrollando en la Escuela de Tenis Municipal, y el entusiasmo de los alumnos por participar en instancias competitivas que complementan sus clases regulares.



La formación de deportistas y la generación de instancias competitivas en este espacio, tienen lugar gracias a la gestión y financiamiento de la Fundación Municipal de Deportes, entidad que vela por el apoyo constante al desarrollo deportivo en nuestra comuna.

​

Resultados del Torneo.



Tras dos intensas jornadas de competencia en formato individual, en que los tenistas se midieron con sus pares en reñidos sets, tuvo lugar una instancia de premiación para quienes obtuvieron el mejor desempeño en cada categoría.

De esta forma, en la categoría Iniciantes, el campeón fue Ignacio Álvarez, mientras que el segundo puesto lo obtuvo Claudio Sánchez. Los terceros lugares recayeron en Ricardo Barrientos y Katherine Velásquez.



En cuanto a la categoría Intermedio, el título de campeón quedó en manos de Rodrigo González, seguido por Germán Sáez en el segundo puesto. Completaron el podio con los terceros lugares Juan Soriano y Alex Oyarzún.



Finalmente, en categoría Avanzados, el primer lugar fue para Sebastián Vergara, mientras que el segundo puesto quedó en manos de Jorge Huaitro.



Todos los competidores que alcanzaron el podio recibieron una medalla por su desempeño, y se otorgó, además, un trofeo al campeón de cada categoría, como forma de destacar su compromiso y deportividad.



Tras la ceremonia de premiación, los deportistas se mostraron contentos con su participación y el desarrollo del torneo, valorando estas instancias deportivas, así como las clases.



Rodrigo González, deportista de la escuela de tenis municipal que participó de la competencia, resultando campeón de la categoría Intermedio, señaló: “Yo asisto a la escuela de tenis municipal desde este año y he participado constantemente de los torneos y de todas las actividades. Feliz por haber ganado, pero aún más importante es la oportunidad que se nos da a todos por parte de la Municipalidad de poder participar en esta instancia, de seguir fomentando el tenis.” Cerró.



Por su parte, Sebastián Vergara, quien se quedó con el primer lugar de la categoría Avanzado en este torneo, destacó: “Esto es nuevo acá en Punta Arenas, no había una cancha abierta como esta, así que esta oportunidad que se está dando a todas las personas es maravillosa. Esta instancia es maravillosa para que todos puedan aprender este deporte, tanto niños como adultos”.



En tanto, el director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, subrayó el alcance y éxito que ha tenido tanto la Escuela de Tenis Municipal, como todas las actividades que se han organizado en torno a ella:

“Estamos finalizando la versión Fiestas Patrias de Copa de la Escuela de Tenis Municipal, de la que participaron 34 deportistas, lo cual nos tiene muy contentos.



La escuela de tenis municipal vuelve a la cancha de arcilla después del periodo de invierno y actualmente tenemos 100 deportistas inscritos, por lo cual nos tiene muy satisfechos el uso que le estamos dando a este espacio, una cancha de arcilla de primer nivel administrada por la Fundación Municipal de Deportes”.



“Actualmente tenemos cupos en la Escuela de Tenis Municipal para niños entre 6 y 14 años, y ya no tenemos cupos para adultos”. Cerró Mansilla, respecto a inscripciones para nuevos alumnos.



La Copa Fiestas Patrias se suma a todas las actividades desarrolladas por la Fundación Municipal de Deportes que han impulsado el tenis en Punta Arenas, siendo reconocidas como instancias de gran valor para la comunidad deportiva local.



Escuela de tenis municipal: una invitación abierta para niños de 6 a 14 años.



Como parte de los esfuerzos por promover el tenis en la comuna, el desarrollo de la Escuela de Tenis Municipal ha sido una instancia formativa clave, que ya cuenta con 100 participantes inscritos, quienes han podido acceder a clases gratuitas.



En este sentido, destaca la contratación del profesor Miguel Simi por parte de la Fundación municipal de deportes para impartir las clases en la Escuela Municipal, la cual ha marcado un importante hito en el desarrollo de la misma. La incorporación del profesor, destacado por su vasta trayectoria y experiencia en el tenis, refleja el compromiso de la Fundación con la formación de calidad, accesible y abierta a la comunidad. Ello, complementa el trabajo integral y permanente que incluye la mantención contante de la cancha municipal, asegurando así un espacio adecuado y de alto nivel para la práctica de este deporte.



Actualmente, la Escuela Municipal de Tenis ya no cuenta con cupos para adultos, pero mantiene sus inscripciones abiertas para niños de 6 a 14 años, invitando a nuevos deportistas de ese rango etario a integrarse a este espacio que fomenta la actividad física, la vida sana y la proyección deportiva en la comuna.



Las inscripciones se realizan directamente en la cancha de tenis municipal en los horarios de clases del grupo al que el alumno desee inscribirse de acuerdo a su edad:



- Niños de 6 a 8 años, viernes a las 15:00 hrs.



- Niños de 8 a 10 años, lunes a las 19:00 hrs.



- Niños de 11 a 14 años, miércoles a las 19:00 hrs. y viernes a las 16:00 hrs.



Esta escuela municipal cuenta con cupos limitados, los que son otorgados por orden de inscripción. Eventualmente, podrían abrirse cupos adicionales durante el año, lo que será anunciado por los canales oficiales de la Fundación Municipal de Deportes.



Las consultas sobre esta actividad pueden canalizarse por medio de la casilla de correo electrónico: [email protected].



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.



