CORRIDA INTERNACIONAL TABSA PORVENIR CONSITÓ ALTA DEMANDA EN INSCRIPCIONES

Gran interés despertó la 4ta Corrida Internacional TABSA Porvenir complentándose el cupo de 450 vacantes el que fue rápidamente copado por deportistas de Porvenir, Punta Arenas, Puerto Natales y locadidades argentinas como Ushuaia y Río Grande, entre otras.

Sebatián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente, explicó que el número de interesados en inscribirse superó ampliamente las vacantes que existían en esta versión, las que se vieron aumentadas en relación a años anteriores. "Queremos agradecer el interés de la comunidad por esta actividad que busca fortalecer los hábitos de vida saludable, como así también a las empresas e instituciones que se han involucrado en la realización de este evento que realizamos en Porvenir", dijo el ejecutivo.

La corrida, que se llevará a cabo el domingo 4 de enero desde el terminal de bahía Chilota hasta las oficinas de TABSA en Porvenir, comprende un tramo de 5 kilómetros familiar y otros de 5 y 10 kilómetros, competitivos, siendo aptos para todo público.

La Corrida Internacional TABSA Porvenir cuenta, además, con el respaldo de GASCO Magallanes, Constructora Vilicic, RECASUR, EDELMAG, Caja de Compensación Los Andes, Patagonia Blend y Frutería Patricio Díaz.

