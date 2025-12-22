Punta Arenas,
22 de diciembre de 2025

CORRIDA INTERNACIONAL TABSA PORVENIR CONSITÓ ALTA DEMANDA EN INSCRIPCIONES

​La corrida, que se llevará a cabo el domingo 4 de enero desde el terminal de bahía Chilota hasta las oficinas de TABSA en Porvenir, comprende un tramo de 5 kilómetros familiar y otros de 5 y 10 kilómetros, competitivos, siendo aptos para todo público.

tabsacorrida

Gran interés despertó la 4ta Corrida Internacional TABSA Porvenir complentándose el cupo de 450 vacantes el que fue rápidamente copado por deportistas de Porvenir, Punta Arenas, Puerto Natales y locadidades argentinas como Ushuaia y Río Grande, entre otras. 

Sebatián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente, explicó que el número de interesados en inscribirse superó ampliamente las vacantes que existían en esta versión, las que se vieron aumentadas en relación a años anteriores. "Queremos agradecer el interés de la comunidad por esta actividad que busca fortalecer los hábitos de vida saludable, como así también a las empresas e instituciones que se han involucrado en la realización de este evento que realizamos en Porvenir", dijo el ejecutivo.

La corrida, que se llevará a cabo el domingo 4 de enero desde el terminal de bahía Chilota hasta las oficinas de TABSA en Porvenir, comprende un tramo de 5 kilómetros familiar y otros de 5 y 10 kilómetros, competitivos, siendo aptos para todo público.

La Corrida Internacional TABSA Porvenir cuenta, además, con el respaldo de GASCO Magallanes, Constructora Vilicic, RECASUR, EDELMAG, Caja de Compensación Los Andes, Patagonia Blend y Frutería Patricio Díaz.


CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

carlosaroenap

SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP MAGALLANES EXIGE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA TRAS INCIDENTE CON GASODUCTO Y PROYECTA DESAFÍOS FUTUROS EN TRANSICIÓN ENERGETICA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

20251222 Fiscalización Juguetes (3)

SERNAC FISCALIZA LOCALES COMERCIALES DE JUGUETES EN PUERTO NATALES EN EL CONTEXTO DE NAVIDAD

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

PHOTO-2025-12-16-17-09-08

DGA MAGALLANES DESTACA CRECIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES EN LA REGIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

senador Bianchi 16