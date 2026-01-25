DISNEY RUN 5K CONVOCARÁ A FAMILIAS Y CORREDORES EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

​Una nueva actividad deportiva y recreativa se tomará la costanera de Punta Arenas este verano. Se trata de la Disney Run 5K, corrida temática organizada por Social Run PUQ, que se desarrollará el próximo 22 de febrero en el sector de las canchas de la costanera, con un enfoque familiar y participativo.

La jornada contempla una distancia de 5 kilómetros y está pensada para todo tipo de público, invitando a los asistentes a correr o trotar utilizando su mejor outfit inspirado en personajes Disney. La entrega de kits está programada para las 10:00 horas, seguida de la preparación a las 10:30, mientras que la largada oficial será a las 11:00 horas.

El kit de participación tiene un valor de $5.000 e incluye una medalla finisher, número de corredor, un cintillo de Minnie o Mickey (asignado de forma aleatoria), dos stickers Disney y una sorpresa adicional que será informada próximamente a través del Instagram oficial de la organización.

Además del componente deportivo, la actividad contempla premios para los tres mejores outfits Disney, una tómbola por número de corredor y diversas sorpresas durante la jornada, reforzando el carácter lúdico y comunitario del evento.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados a 100 participantes, por lo que llamaron a inscribirse con anticipación a través del formulario disponible en línea, destacando que la actividad busca promover la vida activa, el deporte recreativo y el encuentro familiar en espacios abiertos de la ciudad.





