ESTE 8 DE NOVIEMBRE: PATAGONIA RUNNING CONVOCARÁ A NIÑOS Y JÓVENES DE 24 ESTABLECIMIENTOS EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Esta mañana en Polar Comunicaciones, en el programa “Buenos Días Región” Jessica Segovia, Analista de Deporte Formativo de IND Magallanes, informó pormenores de la próxima versión del Patagonia Running, corrida escolar que se desarrollará este 8 de noviembre en el Parque Nacional Torres del Paine.

La actividad contempla circuitos recreativos de 2,5 y 5 km y espera la participación de 700 niñas, niños y jóvenes provenientes de 24 establecimientos educacionales de la región, quienes recorrerán los senderos del parque en un ambiente formativo, de encuentro y vida activa.

El encuentro —no competitivo— apunta a fomentar la actividad física regular desde edades tempranas, el disfrute al aire libre y el contacto directo con la naturaleza austral, poniendo en valor el entorno patagónico y reforzando hábitos saludables desde el territorio, con foco en experiencias reales vinculadas al deporte en entornos naturales.



