Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de diciembre de 2025

PRESIDENTE BORIC REALIZA SU ÚLTIMO SALUDO DE NAVIDAD A LOS CHILENOS

Llamó a las familias a “pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado” y afirmó que “ha sido un orgullo compartir con ustedes”. ​

presidente-boric-mensaje-navidad

El Presidente Gabriel Boric entregó su último saludo navideño a las familias del país, marcando el cierre de ciclo de su administración con un mensaje cargado de balance, gratitud y proyección.

“Estamos llegando a fin de año, hoy es Navidad y de seguro será un momento para compartir con la familia, con nuestros seres más cercanos y también recordar a los que ya no están (…) a quienes estamos tan agradecidos y extrañamos y están siempre en la memoria”, comenzó señalando el Mandatario.

En ese marco, abordó el sentido de cierre y reflexión que trae consigo el fin de año. “También por ser fin de año estamos en momento de recuento de qué es lo que fue, qué hicimos bien, qué pudimos mejorar en este intenso 2025 y por cierto también proyectar lo que viene”, expresó, invitando a pensar cómo “seguir construyendo familia, barrio, comunidad y Chile”.

El Presidente dedicó un especial mensaje a los niños y niñas. “Hoy día en donde seguramente los más felices son los niños y niñas, les quiero enviar un abrazo grande a ellos, decirles que como gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes, y que se sientan protagonistas de Chile”, afirmó.

En su saludo, Boric también realizó un llamado a fortalecer la cohesión social. “Quiero invitar a que pensemos y trabajemos por un Chile más justo, más cohesionado. Un Chile en donde independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más y estemos orgullosos de lo que hemos construido”, sostuvo.

Finalmente, el Mandatario cerró con palabras de gratitud a la ciudadanía. “Desde acá, desde La Moneda, les dejo un abrazo gigante a todos los rincones del país y a todos los rincones del mundo donde nos están escuchando. Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes”, concluyó.

El Mostrador


viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

Leer Más

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

navidad2026
nuestrospodcast
presidente-boric-mensaje-navidad

PRESIDENTE BORIC REALIZA SU ÚLTIMO SALUDO DE NAVIDAD A LOS CHILENOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
presidente-boric-mensaje-navidad

PRESIDENTE BORIC REALIZA SU ÚLTIMO SALUDO DE NAVIDAD A LOS CHILENOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
directorsernacmagallanes

DIRECTOR SERNAC MAGALLANES DESTACA FISCALIZACIONES, EDUCACIÓN FINANCIERA Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN BALANCE 2025

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Consejos

SEREMI DE SALUD REFUERZA MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250