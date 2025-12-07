Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de diciembre de 2025

CORREOSCHILE LANZA SU CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025 EN PUNTA ARENAS

La iniciativa se extenderá hasta el 23 de diciembre y las cartas podrán apadrinarse en navidad.correos.cl y en las sucursales habilitadas a lo largo del país. ​

IMG_REF

CorreosChile lanzó en Punta Arenas su Campaña de Navidad 2025, iniciativa que por más de tres décadas ha conectado los sueños de niñas, niños y familias con madrinas y padrinos dispuestos a cumplirlos. Durante la actividad, niñas y niños de la Escuela Especial de Lenguaje Rayito de Luz dejaron sus cartas para el Viejito Pascuero.

La actividad fue encabezada por Paola Miranda, supervisora de planta de CorreosChile, quien destacó el impacto de una acción que moviliza a la comunidad para cumplir los deseos de quienes más lo necesitan en estas fechas.

“Esta campaña reafirma la vocación de CorreosChile de estar donde se nos necesita, poniendo nuestra red al servicio de una causa que une al país y despierta lo mejor de nuestra solidaridad. Invitamos los vecinos de Punta Arenas a sumarse y apadrinar, porque la solidaridad sigue siendo la fuerza que une esta campaña después de más de tres décadas”, explicó Paola Miranda, supervisora de planta de CorreosChile.

La Campaña de Navidad 2025 contará con el apoyo de organizaciones y marcas colaboradoras —entre ellas Ripley, Doctor Simi, Metro, BancoEstado, Codelco, Sky Airlines y Grupo Proa— que aportarán recursos y logística para ampliar su alcance en todo el país.

La iniciativa se extenderá hasta el 23 de diciembre y las cartas podrán apadrinarse en navidad.correos.cl y en la sucursal de calle Bories 991 (Punta Arenas). Quienes no puedan entregar los regalos directamente podrán dejarlos en cualquiera de las más de 200 oficinas de CorreosChile hasta el 20 de diciembre, para que la empresa se encargue de su distribución sin costo. Para asegurar entregas oportunas, cada carta debe incluir nombre, edad, dirección completa, teléfono de un adulto responsable y el regalo solicitado.

En 2024 se recibieron más de 14.000 cartas y se apadrinaron 12.000, cifras que reflejan el impacto y alcance de esta iniciativa. CorreosChile invitó a todas las personas a sumarse nuevamente este 2025 para que miles de sueños puedan hacerse realidad.


ER 7

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD EN RÍO SECO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ DESPLIEGUE ANTE AMAGO DE INCENDIO DE BARCAZA EN PUERTO NATALES

Leer Más

Barcaza “Don Sebastián.


Barcaza “Don Sebastián.


Personal de Policía Marítima verificando daños en la barcaaza
nuestrospodcast
FG 2

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FG 2

SEGUNDA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA CONVOCÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN LA ESCUELA ARGENTINA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
DSC_6733

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA