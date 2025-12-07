CORREOSCHILE LANZA SU CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025 EN PUNTA ARENAS

CorreosChile lanzó en Punta Arenas su Campaña de Navidad 2025, iniciativa que por más de tres décadas ha conectado los sueños de niñas, niños y familias con madrinas y padrinos dispuestos a cumplirlos. Durante la actividad, niñas y niños de la Escuela Especial de Lenguaje Rayito de Luz dejaron sus cartas para el Viejito Pascuero.

La actividad fue encabezada por Paola Miranda, supervisora de planta de CorreosChile, quien destacó el impacto de una acción que moviliza a la comunidad para cumplir los deseos de quienes más lo necesitan en estas fechas.

“Esta campaña reafirma la vocación de CorreosChile de estar donde se nos necesita, poniendo nuestra red al servicio de una causa que une al país y despierta lo mejor de nuestra solidaridad. Invitamos los vecinos de Punta Arenas a sumarse y apadrinar, porque la solidaridad sigue siendo la fuerza que une esta campaña después de más de tres décadas”, explicó Paola Miranda, supervisora de planta de CorreosChile.

La Campaña de Navidad 2025 contará con el apoyo de organizaciones y marcas colaboradoras —entre ellas Ripley, Doctor Simi, Metro, BancoEstado, Codelco, Sky Airlines y Grupo Proa— que aportarán recursos y logística para ampliar su alcance en todo el país.

La iniciativa se extenderá hasta el 23 de diciembre y las cartas podrán apadrinarse en navidad.correos.cl y en la sucursal de calle Bories 991 (Punta Arenas). Quienes no puedan entregar los regalos directamente podrán dejarlos en cualquiera de las más de 200 oficinas de CorreosChile hasta el 20 de diciembre, para que la empresa se encargue de su distribución sin costo. Para asegurar entregas oportunas, cada carta debe incluir nombre, edad, dirección completa, teléfono de un adulto responsable y el regalo solicitado.

En 2024 se recibieron más de 14.000 cartas y se apadrinaron 12.000, cifras que reflejan el impacto y alcance de esta iniciativa. CorreosChile invitó a todas las personas a sumarse nuevamente este 2025 para que miles de sueños puedan hacerse realidad.

