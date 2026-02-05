AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

Un importante avance registra el proyecto de mejoramiento de diversas calles que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la localidad de Cerro Castillo y que busca mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y calidad del espacio público en el principal núcleo urbano de la comuna de Torres del Paine.

El proyecto, financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que tiene como unidad técnica al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, considera una inversión de 1.980 millones de pesos y es ejecutado por la empresa Constructora SALFA. Las obras se iniciaron el 18 de junio de 2025 y presentan actualmente un avance físico del 65,62%, con término programado para el primer trimestre de 2026.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó la relevancia de esta intervención para el desarrollo local. “Estamos en Torres del Paine, viendo el significativo avance que llevan las obras de pavimentación de tres importantes vialidades de la localidad de Cerro Castillo. Se trata de una obra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, financiada por el Gobierno Regional, que alcanza casi los 2.000 millones de pesos y que es clave para el desarrollo urbano y el bienestar de sus habitantes”, señaló la autoridad.

La iniciativa contempla la intervención de las calles El Carretero, El Pasajero y El Campañista, donde se ejecutan calzadas en hormigón de cemento vibrado, con espesores entre 16 y 17 centímetros y un ancho de 7 metros, lo que permitirá elevar significativamente el estándar vial del sector. De forma complementaria, el proyecto incorpora pavimentación de aceras peatonales, accesos vehiculares, obras de aguas lluvias, soluciones de paisajismo e instalación de mobiliario urbano.

En esa línea, el titular del Minvu en la región subrayó que estas obras se enmarcan en una estrategia sostenida de inversión pública para zonas históricamente desplazadas, que impulsó el gobierno del Presidente Gabriel Boric en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. “Este proyecto se suma a otras obras emblemáticas que impulsó el Minvu en la localidad; como Villa Esperanza, entregada en enero de 2025 y que terminó con años de postergación habitacional, y como el Centro Comunitario de Cuidados, inaugurado durante el año pasado. Todas ellas reflejan una gestión descentralizada que busca responder a las necesidades específicas de los territorios, sin importar qué tan lejos estén”, afirmó.

Actualmente, la empresa ejecutora desarrolla partidas de hormigón de calzada, con un 75% de avance promedio, además de aceras peatonales, que registran un 10% de progreso, y accesos vehiculares, con un 16% de ejecución. Durante el desarrollo de las obras se identificaron algunas complejidades técnicas, principalmente asociadas a la definición de tramos de aceras en calle El Campañista, situación que se aborda en coordinación con la Municipalidad de Torres del Paine para resguardar la correcta recuperación del espacio público.

Desde el Minvu recalcaron que, pese a estas dificultades, el proyecto continúa avanzando y mantiene como objetivo entregar una infraestructura vial de mayor estándar, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Cerro Castillo, así como de quienes visitan esta localidad, fortaleciendo su desarrollo urbano de manera planificada y sostenible.