MINVU OTORGÓ 503 MILLONES DE PESOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO ALTAVISTA I

Un monto de 12 mil 658 UF del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S. N°27) del MINVU, será destinado a las obras de mejoramiento y asistencia técnica del condominio Altavista I, ubicado en Avenida Martínez de Aldunate con calle Santa Juana, al sur poniente de Punta Arenas.

“Este condominio de 100 departamentos fue uno de los primeros entregados por el Minvu el año 2014 a través del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49). Con este financiamiento de 503 millones de pesos estamos apoyando a las familias propietarias que necesitan realizar mejoras en sus viviendas, principalmente en la techumbre de los edificios que enfrentan Avenida Martínez de Aldunate los que se han visto afectados durante temporales de viento, por lo que comprometimos nuestro apoyo el año pasado, lo cual se concretó con esta asignación”, indicó el Seremi Marco Uribe Saldivia.

Las mejoras en la cubierta incluirán los aleros, frontones, e instalación de canaletas y bajadas de aguas lluvias. Además, se realizará cambio de ventanas a sistema doble vidriado, reposición de bombas de agua potable y tablero eléctrico.

Los daños más críticos se registraron el 2018 y el 2025, con el desprendimiento de la techumbre de uno de los edificios, lo que se originó por un temporal de viento sostenido superior a los 100 kilómetros por hora, un diseño de cubierta que no se adapta de forma eficiente al clima local y a la falta de mantenimiento de la misma. Tras el último evento, un equipo de profesionales del Serviu Regional se reunió con los representantes de la copropiedad para orientar a los vecinos en la obtención de financiamiento a través del programa D.S. N°27.

Respecto a la postulación e inicio de las faenas, el director regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo, indicó “Felicitamos la organización de los vecinos y vecinas que siguieron los pasos necesarios para contar con un prestador se servicios de asistencia técnica que elaborara su proyecto, el que fue seleccionado a fines del año pasado. Esperamos que la empresa inicie los trabajos próximamente, en los que cumpliremos el rol de unidad técnica”.

Ley de Copropiedad Inmobiliaria

Cabe señalar que la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S.N°27) considera un componente de Asistencia Técnica mediante la cual se apoya a la comunidad en la modificación y actualización de su reglamento conforme a la nueva Ley de Copropiedad inmobiliaria N°21.442.

Esto es de gran importancia ya que contar con un reglamento actualizado, les permite mejorar la convivencia, prevenir conflictos y facilitar la administración del condominio. Asimismo, el reglamento establece normas claras respecto del uso de los espacios comunes, la aplicación de sanciones y la administración de los fondos comunes destinados a la mantención del inmueble.

