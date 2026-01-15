PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que el Plan de Emergencia Habitacional presenta un 95% de avance a nivel país, con 247.003 viviendas entregadas o terminadas al cierre de diciembre de 2025, en el marco del compromiso presidencial de alcanzar 260 mil soluciones habitacionales durante el periodo de gobierno.

En el caso de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el avance del plan se traduce en 4.019 viviendas entregadas durante el periodo presidencial, cifra que permitió cumplir y superar la meta regional definida, beneficiando a familias de las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Antártica Chilena.

Al respecto, el Director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, destacó que “estos resultados reflejan un trabajo sostenido en el tiempo, con una planificación y coordinación permanente con distintos actores públicos y privados, lo que nos permitió avanzar de manera concreta en la reducción del déficit habitacional en la región”.

A este avance acumulado se suma el trabajo desarrollado durante el año 2025, periodo en el que se entregaron 1.353 viviendas en la región, fortaleciendo el acceso a soluciones habitacionales para familias que por años esperaron una respuesta concreta del Estado.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, señaló que “el Plan de Emergencia Habitacional se ha consolidado como uno de los principales sellos de la gestión del Presidente Gabriel Boric, con resultados concretos y verificables a nivel nacional y regional. En Magallanes fuimos una de las primeras regiones en cumplir la meta ministerial y hoy la hemos superado ampliamente, con más de 4 mil viviendas entregadas. Además, este plan ha tenido un marcado enfoque descentralizador, llegando a comunas como Cabo de Hornos y Torres del Paine, avanzando en Primavera y generando las condiciones para iniciar nuevas obras en Timaukel y San Gregorio, lo que refleja una política pública seria, territorial y digna de reconocimiento”.

A nivel nacional, el Minvu informó además que existen 118.479 viviendas en ejecución y otras 69.346 por iniciar, lo que permitirá alcanzar la meta comprometida antes del término del periodo de gobierno. En este contexto, nueve regiones del país —entre ellas Magallanes— ya cumplieron o superaron sus objetivos específicos del Plan de Emergencia Habitacional.

“Actualmente contamos con 1.692 viviendas en ejecución en las provincias de Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena, y otras 332 que iniciarán obras prontamente, lo que nos permite dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional y proyectar nuevos avances en beneficio de las familias”, dijo el Director (s) del Serviu Magallanes.

Desde el Minvu destacaron que estos avances son resultado de una política pública sostenida, con énfasis en el diálogo social, la articulación institucional y la reactivación del sector de la construcción, reafirmando el compromiso del Gobierno con el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas.

