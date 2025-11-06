Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

6 de noviembre de 2025

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1

En el marco de un seminario organizado por la fundación Hogar de Cristo sobre la situación de calle, se anunció la llegada a Punta Arenas del programa Vivienda Primero, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que consiste en una solución centrada en la vivienda para un grupo de la población que requiere niveles significativos de apoyo para salir de la situación de calle.

En este programa, que será implementado por el Hogar de Cristo, el Estado se hace cargo de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los usuarios asuman progresivamente el costo total o parcial de la vivienda. Además, cuenta con el acompañamiento de un equipo profesional que realiza visitas periódicas, y también tiene financiamiento para proveer servicios especializados en caso de requerirse en los ámbitos de salud, tratamiento de adicciones, educación, trabajo y familia.

El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, explicó que “este programa es una innovación de la política social chilena para las personas en situación de calle, porque aquí el Estado se hace cargo de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los usuarios asuman gradualmente esta responsabilidad. Esperamos que las personas en situación de calle, y la ciudadanía, valoren de manera positiva Vivienda Primero, porque debemos comprender que el acceso a la vivienda y a los servicios de apoyo, son parte de la integración social que debemos proteger en Chile. Quiero recordar que actualmente, el ministerio se encuentra financiando 8 dispositivos para personas en situación de calle, que involucran un monto de $928 millones para su funcionamiento”.

Además, el Jefe de Operación Social Regional del Hogar de Cristo, Álvaro Rondón, comentó que “hoy estamos compartiendo esta gran noticia porque llevamos años insistiendo en la necesidad de tener dispositivos, programas y políticas que enfrenten definitivamente el flagelo de la situación de calle. El modelo del programa Vivienda Primero partió en la década de los noventa en Norteamérica y se ha probado en Europa, bajo una mirada revolucionaria que se plantea superar la situación de calle. Tenerlo en Magallanes viene de una necesidad que veníamos empujando hace un tiempo, porque es la posibilidad de abrir una nueva forma de mirar este problema. La búsqueda de viviendas no será una tarea fácil, pero debemos ser capaces de convencer que disponer de viviendas significa que las personas podrán rehacer sus vidas e iniciar trayectorias de inclusión”.

Conociendo el programa

La población objetivo de este programa son mujeres y hombres de 50 años o más, que lleven al menos 5 años en situación de calle, con algún grado de deterioro biopsicosocial (excluyendo la dependencia severa), y que de preferencia se encuentren viviendo en la vía pública sin acceso a ningún tipo de alojamiento.

Actualmente, Vivienda Primero está instalado en 8 regiones del país con 741 personas ingresadas en 374 viviendas. Durante el próximo año, se crearán 190 nuevos cupos llegando a 987 personas en todo el país.

En Punta Arenas, se podrán a disposición 10 viviendas, para 20 participantes (2 personas por vivienda).

El ingreso al programa se formaliza mediante una carta de derechos y compromisos en que se establecen reglas de convivencias dentro de la vivienda y con los vecinos, el cuidado de la vivienda y el no utilizarla para otros fines distintos a los del programa.

 


MINVU - Entrega Brisas del Estrecho_1

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
nuestrospodcast
DA 11

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
DA 11

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
EcoMercado Solidario 1

INAUGURAN PRIMER ECOMERCADO SOLIDARIO QUE ENTREGARÁ PROVISIONES A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
pablobussenius

“CON EL VIENTO A FAVOR”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS RESALTÓ SIMBOLISMO CIUDADANO DEL GRAN REMOLINAZO EN EL CERRO DE LA CRUZ

WhatsApp Image 2025-11-04 at 1