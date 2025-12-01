Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

PACTO DE MAGALLANES: GOBERNADOR FLIES ELEVA AL EJECUTIVO SOLICITUD PARA CALIFICAR AL HIDRÓGENO VERDE DE “INDUSTRIA ESTRATÉGICA”

​En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile.

pactodemagallanes

Con la presencia del Biministro de Economía y Energía, Álvaro García, además de los integrantes habituales del espacio, fue que este viernes se celebró la 8ᵃ sesión del “Pacto de Magallanes, instancia intersectorial público-privada, impulsada por el Gobierno Regional y el nacional, para fomentar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la región.

En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile. A ello se sumó también la exposición relativa al desarrollo y la construcción de infraestructura habilitante; y por cierto, en razón de la contingencia, los pasos a seguir en relación a la próxima administración nacional, a solo días de la elección de un nuevo Presidente o Presidenta de la República.

Una vez terminada la sesión, el Gobernador Jorge Flies puso en contexto el desarrollo de capital humano local y nacional, que fue también uno de los temas abordados.

“Hoy se están desarrollados todos los perfiles en la etapa escolar, en la etapa técnicoprofesional y universitaria, con el sector de trabajo y educación, para insumos de todos los procesos educativos de quienes se tienen que formar en la región. Y quiero ser muy claro, no solamente en Magallanes, sino que en otras regiones también, como ConcepciónAntofagasta y probablemente otras, para que cooperen con profesionales y técnicos para el desarrollo de esta industria”.

En cuanto a la incorporación de ENAP, lo calificó como un hecho “importante, fundamental”, por su “peso relativo, que es gigante (como empresa)”.

Respecto a la solicitud que le hizo al biministro García sobre la calificación de “industria estratégica” del hidrógeno verde, como el litio y el cobre, “se ha comprometido (…) que el hidrógeno verde también entraría en esa categoría en las conversaciones de acuerdos reglamentarios y eso, para Magallanes, es fundamentalpor el tamaño de la industria”.

Sobre la infraestructura habilitante, particularmente en el ámbito de vialidad, la máxima autoridad regional no escatimó en destacar que “el aporte de esta mesa está siendo un ejemplo a nivel nacional de cómo el mundo académico, privado y público, de nivel regional y nacional, se ponen de acuerdo para el desarrollo de una empresa de este tamaño”.

Finalmente, el Gobernador valoró la continuidad del Pacto “desde el punto de vista del Estado, con gobernadores variopintos desde el punto de vista político: estamos hablando del de Concepción, por ejemplo, con Sergio Giacaman, o en el Norte; eso nos permite, sobre todo en estos acuerdos, como el Pacto Magallanes o la Estrategia de Hidrógeno Verde, tener continuidad de gobierno”.

Por su parte, el Biministro García puso énfasis en los potenciales resultados de la ecuación: “La industria del hidrógeno verde es una grandísima oportunidad para Magallanesuna gran contribución para el desarrollo de Chile y también para la necesidad del mundo de contar con energías limpias, pero lograrlo requiere lo que hemos visto en esta reunión: un compromiso serio de todos los actores de trabajar juntos para hacer bien las cosas”.

Asimismo, adelantó que el Ejecutivo se encuentra diseñando una fórmula de traspaso de la Estrategia de Hidrógeno Verde: en enero debiese haber una reunión con los equipos de la autoridad electa, ante la necesidad de “darle continuidad a este esfuerzo y concretar las obras iniciadas”.

Con todo, subrayó que “estamos trabajando con un grupo políticamente transversal en la actualización de esa Estrategia. El Gobernador Flies es un actor muy importante en ese colectivo y por lo tanto, trae la experiencia de Magallanes a la nueva Estrategia de Hidrógeno Verde”.






biministroferiah2v

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

PACTO DE MAGALLANES: GOBERNADOR FLIES ELEVA AL EJECUTIVO SOLICITUD PARA CALIFICAR AL HIDRÓGENO VERDE DE “INDUSTRIA ESTRATÉGICA”

