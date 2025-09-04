MINISTRO PARDOW SE REÚNE CON GOBERNADORES DE MAGALLANES Y ANTOFAGASTA POR PROYECTO TRIBUTARIO DE HIDRÓGENO VERDE

Desde el ingreso del proyecto de Ley que incentiva la industria del hidrógeno con un beneficio tributario y un nuevo modelo de tributo en Magallanes han surgido diferencias en torno al monto que tendrían que pagar las compañías antes de comenzar su producción.

En ese contexto, este martes se reunió el Comité Estratégico del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 para revisar tanto la actualización de la estrategia nacional, como para conocer detalles del proyecto de ley.

“Lo hemos dicho: el hidrogeno verde es un espacio de encuentro y una política de Estado y esto se ha demostrado hoy en una nueva sesión del Comité Estratégico”, señaló el ministro de Energía, Diego Pardow.

Agregó que se pudo “conversar y discutir tanto sobre la actualización de la Estrategia Nacional como del proyecto de ley que incentiva la demanda interna del hidrógeno verde y sus derivados”.

Además, “se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate” afirmó la autoridad.

Algunos de los participantes de la reunión fueron la expresidenta Michelle Bachelet; el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet; ambos integrantes del comité estratégico; y los gobernadores regionales de Magallanes, Jorge Files, y de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Por su parte, la expresidenta Michelle Bachelet declaró que “el avance de la Ley de Permisos será clave para dar certeza y contribuir al mejor desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Con ello, aseguramos que Chile siga siendo un actor relevante en este ámbito a nivel global, avanzando con visión de largo plazo y de manera sostenible”, afirmó la exmandataria.

