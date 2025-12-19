Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

explotiongas

La Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena informó que, durante trabajos operacionales de mantención en un ducto de transporte de gas de la empresa ENAP, se produjo una contingencia que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos y a realizar ajustes preventivos en la operación del sistema.


Como medida prioritaria, y con el objetivo de asegurar el abastecimiento de gas para los hogares de la región, se implementaron acciones de gestión del sistema que contemplan reducciones temporales en consumos industriales, además del uso de combustibles alternativos en parte de la generación eléctrica regional.


Según lo informado por la empresa operadora, una persona resultó con una lesión leve y fuera de riesgo vital, siendo trasladada oportunamente a un centro asistencial para su evaluación y atención médica.


La SEREMI de Energía se mantiene en coordinación permanente con las empresas e instituciones involucradas, así como con el Comité Operativo correspondiente, monitoreando la evolución de la situación y las acciones correctivas en curso. Cualquier actualización relevante será informada oportunamente a través de los canales oficiales.



CNDTGORE

GOBIERNO REGIONAL Y CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL CREAN EL COMITÉ DE DESARROLLO TERRITORIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

Leer Más

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

explotiongas
nuestrospodcast
comiteh2v

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE REVISA LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE H2V

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
explotiongas

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
3Oliver Vogel

PUERTO WILLIAMS: PRESENTAN LIBRO QUE RESCATA HISTORIA DE LAS NAVEGANTES YAGAN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
MINVU - Recuperación de vivienda_1

MINVU RECUPERA LA CUARTA VIVIENDA SOCIAL Y LA SEGUNDA EN UNA SEMANA