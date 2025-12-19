AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

La Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena informó que, durante trabajos operacionales de mantención en un ducto de transporte de gas de la empresa ENAP, se produjo una contingencia que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos y a realizar ajustes preventivos en la operación del sistema.

​



Como medida prioritaria, y con el objetivo de asegurar el abastecimiento de gas para los hogares de la región, se implementaron acciones de gestión del sistema que contemplan reducciones temporales en consumos industriales, además del uso de combustibles alternativos en parte de la generación eléctrica regional.

​



Según lo informado por la empresa operadora, una persona resultó con una lesión leve y fuera de riesgo vital, siendo trasladada oportunamente a un centro asistencial para su evaluación y atención médica.

​



La SEREMI de Energía se mantiene en coordinación permanente con las empresas e instituciones involucradas, así como con el Comité Operativo correspondiente, monitoreando la evolución de la situación y las acciones correctivas en curso. Cualquier actualización relevante será informada oportunamente a través de los canales oficiales.





​

