Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

INAUGURACIÓN DE CARPA CLIMATIZADA DA INICIO A FERIA NAVIDEÑA CON 16 EMPRENDEDORES EN PUERTO WILLIAMS

​La Feria Navideña cuenta con 16 puestos de venta, donde emprendedores ofrecerán diversos productos a la comunidad. El horario de atención es de 15 a 20 horas, y se extenderá hasta el domingo 21 de diciembre.

feriawilliamsnavidad

Durante la tarde del miércoles, la Municipalidad de Cabo de Hornos inauguró oficialmente una carpa climatizada y renovada, instancia que además marcó el inicio de la Feria Navideña en Puerto Williams.


Horas antes de la apertura el alcalde Patricio Fernández Alarcón, destacó que este espacio está pensado para la realización de diversos encuentros, actividades municipales y para el fortalecimiento de la actividad económica local.


"Este es un espacio para ti, para la gente comerciante, para las actividades municipales y para el desarrollo de la actividad económica productiva de nuestra comuna", señaló el jefe comunal.


La Feria Navideña cuenta con 16 puestos de venta, donde emprendedores ofrecerán diversos productos a la comunidad. El horario de atención es de 15 a 20 horas, y se extenderá hasta el domingo 21 de diciembre.


Asimismo, el alcalde reafirmó el compromiso con los emprendedores formalizados, subrayando que la carpa fue puesta a disposición de la comunidad con el objetivo de entregar mejores condiciones de trabajo y protección al frío reinante en la zona.  "El compromiso está dado por parte de la municipalidad con los emprendedores. Hemos puesto a disposición de la comunidad esta carpa especialmente para protegernos del frío y poder generar estas ventas tan necesarias para el comerciante local que hoy día está formalizado", expresó el edil.


Con esta renovación y la puesta en marcha de la Feria Navideña, el municipio busca seguir impulsando el comercio local, entregando espacios dignos y adecuados que permitan a los emprendedores exhibir diversos productos y potenciar sus ventas en el extremo sur de Chile. 


Taller de Muralismo con Cejec

CON UN MURAL PINTADO POR ESTUDIANTES CONCLUYÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

MINVU - Conservación de Vías Urbanas Punta Arenas
nuestrospodcast
cormagallanes

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
feriawilliamsnavidad

INAUGURACIÓN DE CARPA CLIMATIZADA DA INICIO A FERIA NAVIDEÑA CON 16 EMPRENDEDORES EN PUERTO WILLIAMS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
h3n2

MINSAL CONFIRMA LA DETECCIÓN DE PRIMEROS CASOS DE “SUPERGRIPE” H3N2 SUBCLADO K EN CHILE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
diputadobianchi

BIANCHI ACUSA DESPROLIJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS POR ALZA EN LAS TARIFAS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

F-Meric-y-C-Faundez