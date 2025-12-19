INAUGURACIÓN DE CARPA CLIMATIZADA DA INICIO A FERIA NAVIDEÑA CON 16 EMPRENDEDORES EN PUERTO WILLIAMS

Durante la tarde del miércoles, la Municipalidad de Cabo de Hornos inauguró oficialmente una carpa climatizada y renovada, instancia que además marcó el inicio de la Feria Navideña en Puerto Williams.

Horas antes de la apertura el alcalde Patricio Fernández Alarcón, destacó que este espacio está pensado para la realización de diversos encuentros, actividades municipales y para el fortalecimiento de la actividad económica local.

"Este es un espacio para ti, para la gente comerciante, para las actividades municipales y para el desarrollo de la actividad económica productiva de nuestra comuna", señaló el jefe comunal.

La Feria Navideña cuenta con 16 puestos de venta, donde emprendedores ofrecerán diversos productos a la comunidad. El horario de atención es de 15 a 20 horas, y se extenderá hasta el domingo 21 de diciembre.

Asimismo, el alcalde reafirmó el compromiso con los emprendedores formalizados, subrayando que la carpa fue puesta a disposición de la comunidad con el objetivo de entregar mejores condiciones de trabajo y protección al frío reinante en la zona. "El compromiso está dado por parte de la municipalidad con los emprendedores. Hemos puesto a disposición de la comunidad esta carpa especialmente para protegernos del frío y poder generar estas ventas tan necesarias para el comerciante local que hoy día está formalizado", expresó el edil.

Con esta renovación y la puesta en marcha de la Feria Navideña, el municipio busca seguir impulsando el comercio local, entregando espacios dignos y adecuados que permitan a los emprendedores exhibir diversos productos y potenciar sus ventas en el extremo sur de Chile.

